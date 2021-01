Mäklarduon satsar på egen byrå – mitt under coronapandemin: "Många tycker att vi är modiga"

På bara några veckor har Kajsa Barkholt Nord och Maya Sundlöf rivstartat den nya mäklarbyrån Hoome Mäkleri Hälsingland. I kontorslandskapet på Drottninggatan i Hudiksvall råder en förväntansfull stämning.

– Vi sitter nästan och studsar, det känns så roligt att komma igång, säger Kajsa Barkholt Nord.

Hon är inne på sitt sjunde år som mäklare, och har jobbat på många olika mäklarkedjor – från Uppsala till Gävle och uppåt längs Norrlandskusten.

Men nu är det dags för henne och kollegan Maya Sundlöf att testa sina egna vingar.

– Det är väldigt roligt att få vara så nära hemstaden Sundsvall nu, säger Kajsa Barkholt Nord.

Hoome mäkleri finns etablerat i Sundsvall sedan 2017, och efter att ha sneglat på byråns digitala arbetssätt under en tid valde Kajsa och Maya att satsa som franchisetagare i Hälsingland.

– Mäklarbranschen är väldigt traditionell, och vi vill utmana det genom att utveckla många tjänster som känns lite förlegade, säger Kajsa Barkholt Nord.

Konceptet bygger på fler digitala tjänster jämfört med många etablerade mäklarbyråer, bland annat genom 3D-visningar och filmklipp.

– Rörlig bild är verkligen viktigt för att nå ut genom bruset, det ger en helt annan dimension och det känns extra viktigt i den tiden vi lever i nu. Många kunder efterfrågar möjligheten att kunna titta runt i ett hem på distans, och vi vill göra hela affären enklare, mer komplett och tillgänglig, säger Kajsa Barkholt Nord.

Att starta ett företag mitt i pandemin kan tyckas svindlande, men Kajsa och Maya ser snarare timingen som en fördel.

– Man måste hitta nya alternativ. Många tycker att vi är väldigt modiga, men att vi vågar satsa nu kanske inger lite hopp om framtiden, säger Kajsa Barkholt Nord.

Under sina år som mäklare har Kajsa och Maya sett hur många unga kvinnor väljer att lämna yrket när de får barn. Som två nyblivna mammor vill de därför visa att det går att stanna kvar i branschen och ta nya steg i karriären.

– Det är en hjärtefråga för oss. Det handlar inte bara om att utveckla mäklarbranschen mot kund, utan också så att fler kvinnor vill stanna. Vi lägger mycket stolthet i det eftersom vi sett de här situationerna själva, säger Kajsa Barkholt Nord.

– Det är tuffa arbetsvillkor med hård konkurrens, provisionsbaserad lön och det tar tid att komma tillbaka efter mammaledigheten. Tyvärr leder det till att många unga kvinnor söker sig till något annat, säger Maya Sundlöf.

Duon kommer att ha hela Hälsingland som sitt arbetsfält, och i stället för att använda mäklarbegreppet "objekt" väljer de att prata om "hem".

– Det pratas mycket om hårda värden i branschen, men vi vill fokusera mer på känslor – och det viktigaste av allt är känslan av ett hem, säger Kajsa Barkholt Nord.

Och eftersom hon själv kommer från Juniskär i Sundsvall från början, tycker hon det är extra kul att hamna så nära hemstaden.

– Jag kommer säkert att åka till Sundsvall titt som tätt för att hälsa på, säger hon.

FAKTA

Namn: Kajsa Barkholt Nord.

Ålder: 30.

Bor: I ett sekelskifteshus i centrala Hudiksvall.

Gör: Mäklare på den egna mäklarbyrån Hoome Mäkleri Hälsingland.

Familj: Sambo, barnen Ilse och Espen.

Intressen: Mitt intresse är mitt jobb. Är också gammal hästtjej, har ridit under många år och tycker fortfarande om att vara ute i naturen och umgås med djur.

Favoritmat: Mycket vegetariskt och testar gärna nya rätter.

Favoritdryck: Ett glas rött på helgen är inte fel.

Lyssnar på: Tillbringar mycket tid i bilen, så bilmusik, musik man blir glad av.

Ser på tv: Många husprogram, om husdrömmar, eller program om arkitektur. Blir en del babblarna också.

Styrka: Tycker genuint om att umgås med och vara nyfiken på människor. Är uthållig.

Svaghet: Kan vara lite av en tidsoptimist, i alla fall privat.

Varvar ner: Försöker unna mig lite, äta en extra god middag eller ta en promenad, lite vardagslyx.

Motto: "The remedy is the experience" – att våga kasta sig ut och uppleva saker och inte tänka så mycket på konsekvenser hela tiden. Tatuerade in det en kort tid innan vi startade mäklarbyrån.