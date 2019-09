Maktmän och ikoniska drottningar – här är tv-serierna som du inte får missa i höst

Jude Law spelade påven Pius XIII i den hyllade serien "The young pope" från 2016. Senare i år kommer en till säsong, men exakt vad den kommer att handla om är inte offentliggjort. Titeln "The new pope" skulle dock kunna vara en hint.

I en trailer syns Jude Law gå längs en strand i slow motion, iklädd badbyxor och omgiven av unga kvinnor – samtidigt som John Malkovich skrider runt i påveskrud i Vatikanens korridorer. Andra bekanta ansikten som dyker upp i serien är skådespelaren Sharon Stone och skräckrockaren Marilyn Manson. "The new pope" har premiär på C More i december.

I TV4 tycks Robert Gustafsson ta sig an en av våra största myter, klädd i rutig kostym och med en semla i handen. Han spelar den välkände privatdetektiven i "Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet".

Mot slutet av september har Netflix-serien "The politician" premiär. Rollfiguren Payton (Ben Platt) har alltid vetat att han kommer att bli president i USA någon gång. Men innan han kan träda in i Vita huset måste han ta sig igenom den tuffa tillvaron i gymnasiet.

Den som vill se politisk maktkamp i dokumentär form kan i stället vända sig till C More och "The brink". Serien följer Donald Trumps tidigare chefsstrateg Steve Bannon i dennes försök att skapa en världsomspännande högerpopulistisk enighet. Spoiler: Kent Ekeroth lär dyka upp.

Mer kostymer är det i den andra säsongen av "Succession" på HBO Nordic. Serien följer en stenrik mediefamilj som vill ta över världen. Brian Cox spelar en mediemogul som oroar sig över att lämna över makten till sina inkompetenta barn.

Men seriehösten är mer än bara män i maktpositioner.

"Catherine the great" på HBO Nordic tar tittarna tillbaka till det turbulenta 1700-talet i Ryssland. Helen Mirren spelar Katarina II som kom att forma det framtida Ryssland. Skandaler, intriger och enorma konflikter är ledorden.

Fler drottningskildringar blir det i den tredje säsongen av "The crown" på Netflix. Den här gången spelar Olivia Colman drottning Elisabeth II och Helena Bonham Carter dyker upp som prinsessan Margaret.

Även "Watchmen"-universumet kommer tillbaka i höst. 2009 släpptes filmen (med Malin Åkerman i en av huvudrollerna), baserad på Alan Moores serieroman om en alternativ verklighet där superhjältar existerar. När HBO gör tv-serie av historien väljer de snarare att inspireras av ursprungsberättelsen än att följa den bokstavligt. I rollerna syns bland andra Yahya Abdul-Mateen II och Christie Amery.

Sofia Sundström/TT

*

Fakta: Serier att strömma i höst

Redan ute:

"The brink", C More.

"Succession 2", HBO.

"Line of duty", C More.

"The spy", Netflix.

September:

"The deuce" – säsong 3, premiär den 10 september på HBO.

"Unbelievable", premiär den 13 september på Netflix.

"Mr Mercedes – säsong 3", premiär den 16 september på C More.

"Disenchantment part 2", premiär den 20 september på Netflix.

"The politician", premiär den 27 september på Netflix.

"Vis a vis – säsong 4", premiär den 27 september på Netflix.

Oktober:

"Catherine the great", premiär den 3 oktober på HBO.

"Solsidan", premiär den 6 oktober på C More och den 20 oktober i TV4.

"Motherfatherson", premiär 8 oktober på C More, 19 oktober på TV4

"Älska mig", premiär den 11 oktober på Viaplay.

"Innan vi dör" – säsong 2, premiär den 13 oktober i SVT.

"Keeping faith" – säsong 2, premiär den 16 oktober på C More.

"Modern love", premiär den 18 oktober på Amazon Prime.

"Watchmen", premiär den 21 oktober på HBO.

"A million little things", premiär den 23 oktober på C More.

"Vår tid är nu", premiär den 28 oktober i SVT.

"Silicon Valley – säsong 6", premiär den 28 oktober på HBO.

November:

"Ramy", premiär den 1 november på C More.

"Kurs i självutplåning", premiär den 1 november i SVT.

"Andra åket", premiär den 2 november i SVT.

”The crown 3”, premiär den 17 november på Netflix.

"Nancy Drew", premiär den 25 november på C More

December:

"The new pope", premiär i december på C More.

Datum ej satt:

"Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet" – premiär under senhösten på TV4 och C More.

"His dark materials", premiär under hösten 2019 på HBO.

"Gåsmamman" – säsong 4, premiär under senhösten på C More.