Mål igen för Madsen som ser fram mot det intensiva schemat: "Älskar när det är tätt"

Återigen var det Väsby IK som stod för motståndet för Timrå IK, och återigen hittade Morten Madsen nätet mot Stockholmsklubben.

I de båda hemmamötena blev det ett mål i vardera match från danskens klubba.

I det tredje raka mötet blev mål igen. Eller egentligen två.

– Det första är en passning från Liljewall bakom mål och jag sätter den under stöten. Sen är det en styrning på Hardegårds skott, säger Morten Madsen.

I den officiella statistiken från matchen är det dock alltjämt Marcus Hardegård som står som målskytt.

Men oavsett så har det blivit mål i varje match mot Väsby för 33-åringen, laget som Timrå IK nu mött tre gånger i rad.

Du kanske skulle vilja möta Väsby 52 gånger?

– Haha, nej men puckarna har gått in just nu. Det känns som att jag haft lägen hela säsongen men det är nu som de börjar trilla in vilket är skönt, säger Madsen.

Redan på lördag väntar nästa match för Timrå, som nu äntligen får möta nytt motstånd då Mora väntar borta. Samtidigt som laget efter ett glest spelschema på grund av framflyttade matcher nu har påbörjat ett intensivt schema med matcher varannan dag fram till lucia.

– Det känns jättebra. Jag älskar när det är tätt med matcher, det är matcher man vill spela. Vi har tränat nog mycket redan.

Även om det nu väntar väldigt många matcher på kort tid tycker han att fördelarna överväger nackdelarna.

– Man kommer in i det mentalt. Sedan tär det säkert på kroppen men det är ju hockey man vill spela.

Samtidigt som Morten Madsen själv hittat formen så har Timrå IK som lag alltjämt kvar sin hysteriska form, där segersviten nu är uppe i tolv matcher.

– Det är ju svinkul. Spelar vi som vi ska så har vi chans att vinna varje match, men det krävs att vi gör jobbet varje dag. Nu är det en nog så svår bortamatch på lördag, säger han.

Ingen risk att någon mättnad infinner sig?

– Det finns det alltid, men hittills har vi skött det ganska bra. Vi är där varenda gång och gör det som krävs.

Timrås tuffa spelschema

3/12 Väsby borta

5/12 Mora borta

7/12 Kristianstad hemma

9/12 BIK Karlskoga hemma

11/12 Modo borta

13/12 Södertälje hemma