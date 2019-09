Målexplosion avgjorde matchen – Timrå vände och tog tredje raka segern: "Det är en drömstart"

Timrå trummar på under inledningen av Hockeyallsvenskan. Under första stoppet på klubbens road trip i södra Sverige kom en ny trepoängare och laget är med i toppskiktet av den tidiga tabellen.

Timrå började bäst, men Tingsryd tog sig in i matchen och det var ett böljande ställningskrig långa stunder. Den första perioden blev dock mållös.

I den andra lossnade det för båda lagen. Först tog Tingsryd ledningen med både 1–0 och 2–0 inom loppet av mindre än två minuter. Då såg uppförsbacken brant ut för gästerna, men Albin Lundin reducerade efter tio minuters spel av perioden. När Timrå sedan fick spela fem mot tre kom också kvitteringen när Jonathan Dahlén petade in en lös puck på mållinjen bakom Andreas Ljunggren i Tingsrydsmålet. Kort efteråt kom även ledningsmålet för Timrå i spel fem mot fyra och laget hade vänt matchen.

I den tredje perioden gick tempot ned. I power play skapade Timrå ett par lägen, men annars såg gästerna ut att vara ganska nöjda med att bevaka sin uddamålsledning. Och Timrå lyckades, även om en puck nästan dansade på målinjen i slutminuten och målvakten Victor Brattström fick kliva fram vid ett par tillfällen.

Matchens tre bästa Timråspelare

1. Albin Lundin

Centern fortsätter att driva förstakedjan som levererar. Påbörjade vändningen med sitt luriga och skymda skott som innebar 1–2-reducering.

2. Filip Westerlund

Gör en ny bra insats och spelar med stort självförtroende – i alla situationer, både offensivt och defensivt.

3. Sebastian Ohlsson

Grovjobbaren hade bra fart på rören och skapade ett par bra målchanser också. Viktig i box play dessutom.

Matchens målexplosion

0–0 efter den första perioden – sedan small det till ordentligt i den andra. Fem mål på åtta minuter. Två åt det ena hållet, tre åt det andra – och mycket av Timrås vändning berodde på effektivitet i power play när laget först fick spela fem mot tre och direkt efteråt fem mot fyra. Det räckte för en ny trepoängare och det är en drömstart på seriespelet för Timrå IK.

Matchens tappraste

Timrå fortsätter att ha stöttning på läktarplats även på bortais. Den här gången kom det supportrar från bland annat Växjö och Örkeljunga och totalt var det ett 20-tal Timråfans på bortasektionen i Nelson Garden Arena. De gjorde vad de kunde med flaggor, ramsor och applåder.

Matchens smärtsammaste

Drygt nio minuter in på den sista perioden fick Emil Berglund pucken i det egna sarghörnet och precis när Berglund spelade ifrån sig pucken så satte Oscar Holst in en tung tackling snett bakifrån. Berglund föll ihop och blev liggande och såg ut att ha rejält ont. Kicki Höglund från medicinska teamet kom in och tittade till Timråkaptenen som efter en stund kunde åka ut i båset och kort efteråt gick Berglund ut i omklädningsrummet.

Matchfakta

Tingsryds AIF–Timrå IK 2–3 (0–0, 2–3, 0–0)

Andra perioden: 1–0 (05.17) Joachim Nermark (Oliver Nilsson), 2–0 (07.06) Anton Svensson, 2–1 (09.59) Jonathan Dahlén (Jens Lööke), 2–2 (12.45) Albin Lundin (Jonathan Dahlén, Jens Lööke), spel fem mot tre, 2–3 (13.52) Leon Lerebäck (Albin Carlson), spel fem mot fyra.

Skott: 26–37 (7–7, 9–18, 10–12).

Utvisningar, TAIF: 4x2. TIK: 3x2.

Domare: Kristoffer Folkstrand och Johan Magnusson.

Publik: 1 516.