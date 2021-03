Målfest och dominans när Timrå IK fick en drömstart i kvartsfinalserien: "Spelade som i trans"

De två, tre första bytena var avvaktande från Timrå IK:s sida, men efter att de fått inte lite matchvana igen började de att köra i gång. Timrå IK skapade flera lägen i rad och höll allt som oftast till i gästande AIK:s zon.

Exakt fyra minuter och 30 sekunder in i perioden kom också ledningsmålet. Viktor Lodin plockade upp en studsande puck i slottet, la över den på backhanden och rakade enkelt in pucken.

Den återstående kvarten fortsatte Timrå att rada upp chanser utan att pucken ville gå in i mål. 1–0 hade lika gärna kunnat vara 3–0 efter 20 spelade minuter.

Mittenperioden följde i mångt och mycket samma mönster även om Timrå IK:s dominans inte var riktigt lika total. AIK kom fram till fler avslut men allt som oftast var det från lättjobbade lägen för Jacob Johansson, som inte behövde förta sig.

Efter drygt tre minuter utökade de rödvita ledningen. Per Svensson mosade en AIK:are, så att Filip Westerlund kunde spela fram pucken till Albin Lundin, som i sin tur skarvade vidare till Walli Walterholm. Denne tog några snabba skär och sprätte upp pucken i nättaket bakom AIK-keepern Claes Endre.

Med fyra minuter kvar av perioden fick AIK:s Malte Setkov matchstraff efter att ha dragit upp sin klubba i ansiktet på Erik Walli Walterholm. Ett läge som Timrå IK förvaltade direkt. Jonathan Dahlén hittade ett instick till Albin Lundin, som vände om och fick upp pucken högt upp i nätmaskorna.

Och med 20 sekunder kvar kom 4–0-målet. Viktor Lodin höll pucken vid tekningscirkeln, väntade och väntade och hittade till slut Christopher Liljewall som föste in pucken.

Den tredje perioden var desto mer tillknäppt och fantastiskt mycket mer ryckig. Mycket på grund av flertalet utvisningar men också för att det blev betydligt fler avblåsningar jämfört med de tidigare perioderna.

Dessutom tjafsades och gruffades det rätt mycket mer mellan spelarna i de båda lagen.

AIK reducerade med åtta minuter kvar då Oscar Nord snappat upp pucken, i ett läge där hans AIK var en man mindre ute på isen, och därefter höll sig kylig i avslutet mot Jacob Johansson.

Närmare än så kom inte AIK.

I stället satte Jeremy Boyce den absolut sista spiken i kistan då han la in 5–1-målet i öppen bur med lite drygt fyra minuter kvar av matchen.

En drömstart för Timrå IK som nu leder kvartsfinalserien med 1–0 och ny match väntar redan på onsdag – även denna spelas i NHC Arena.

Matchens mest tappra

Den åtta man starka supporterklicken, som fick komma in och kolla på matchen, gjorde verkligen sitt bästa för att skänka lite stämning åt matchen. En inte helt lätt uppgift – men de skötte sig med den äran.

Matchens mest förvirrande

Några minuter in i den tredje perioden verkade det högst oklart vem i Timrå IK som skulle kliva in som back vid en tekning i offensiv zon. Svensson var på väg in på isen för att fylla på, fick inte det, en annan spelare kom tillbaka och det stoppade domaren. Och ja, det mesta var oklart, även för spelarna i båda lagen som inte alls förstod vad som försiggick. Det hela slutade i att Timrå IK åkte på ett lagstraff för delaying the game.

Timrå IK:s tre bästa spelare

1. Albin Lundin, forward.

Matchens gigant. Sylvass framåt och en jätte i försvarsspelet. Albin Lundin hade käkat taggtråd, dynamit och gud vet vad inför den här matchen och spelade som i trans byte efter byte. Två framspelningar och ett mål räcker inte för att beskriva hur bra han var.

2. Viktor Lodin, forward.

Gjorde det ack så viktiga 1–0-målet som fick axlarna på övriga spelare att inte se riktigt lika spända ut. Bjöd sin vana trogen på flera konstnummer och hade bud på fler mål och även någon framspelning. Kan fortfarande gå upp och ned lite även under en match, men dalarna blir allt högre och topparna likaså.

3. Jeremy Boyce, forward.

I ledning med 4–0 och 1,3 sekund kvar av andra perioden, med tekning i defensiv zon, ja då slänger sig Jeremy Boyce framför pucken utan någon som helst tanke på sitt eget välbefinnande. Det är en perfekt beskrivning av Boyce match där han kavlade upp ärmarna, stoppade in lössnusen och stämplade in för varje byte. Skapade flera chanser framåt men det var spelet utan puck och hans aggressivitet som imponerade mest. Fick avsluta med att göra mål i öppen bur.

Statistiken

Timrå IK–AIK 5–1 (1–0, 3–0, 1–1)

Första perioden: 1–0 (4.30) Viktor Lodin (Albin Carlson, Albin Lundin).

Andra perioden: 2–0 (3.10) Erik Walli Walterholm (Albin Lundin, Filip Westerlund), 3–0 (16.50) Albin Lundin (Jonathan Dahlén, Jens Lööke) i power play, 4–0 (19.40) Christopher Liljewall (Viktor Lodin, Patrick Wiercoch) i power play.

Tredje perioden: 4–1 (12.04) Oscar Nord, 5–1 (15.51) Jeremy Boyce (Per Svensson) i tom målbur.

Skotten: 36–24 (11–8, 16–8, 9–8)

Utvisningar, TIK: 2x2 min. AIK: 1x20, 1x5, 2x2.

Domare: André Hiljanen, Kristoffer Folkstrand.

Publik: 8.

Nästa match

Onsdag 24 mars, 19.00: Timrå IK–AIK (NHC Arena).