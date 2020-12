Malin Andersson Junkka: Corona innebär en möjlighet att bryta jultraditioner och kanske skapa nya

Med en enorm ryggsäck på ryggen, en mindre på magen, skidfodral i ena handen och pjäxbagen i andra stod vi där mitt i natten och knackade på. Jag och min kompis kom in sent med bussen från flygplatsen i Torino till den lilla byn i Aostadalen. Vi var lite desperata att hitta ett boende över natten. ”Bambino?” frågade kvinnan bakom glasdörren. Hon såg nästan lite rädd ut och undrade om vi hade med oss bebisar på magen. Vi kan inte ha sett kloka ut, 1,60 meter ”långa” med full packningsmundering. Där blev vi inte insläppta men till sist hittade vi ett rum. Vi hade just börjat vårt livs kanske största äventyr. Från Kiruna till Alperna.

Vi skulle vara borta ett par månader och för första gången någonsin lämna jultraditioner bakom oss

Planen var att jobba i Aostadalen och nyttja den italienska vi lärt oss under våra gymnasieår och åka massa skidor däremellan, men brist på snö förde oss över gränsen till Frankrike, till alpinismens mecka, Chamonix.

Det här var i början av december 1998. Vi skulle vara borta ett par månader och för första gången någonsin lämna jultraditioner bakom oss och inte fira den hemma i Kiruna. Oerhört spännande.

I Chamonix kände vi oss hemma direkt. På den fantastiska gågatan i byn, med de magnifika bergen som fond, smälte vi in i våra skidkläder bland bergsguider, skibums och fransyskor. Vi ordnade boende och bestämde oss för att bara åka skidor så länge pengarna räckte. Och som vi åkte, på den tiden telemark. Vi blev snabbt bekanta som ”svenskorna” på telisar. Vi hade inte vett nog att köra alpint i de enorma bergen, men benmusklerna växte medan vi naivt upptäckte Alpernas möjligheter.

Det kan vara befriande att slippa skinkan, pepparkakor och julklapparna. Kanske till och med släkten?

Julen var i antågande och byn var som hämtad ur en kuliss till en julfilm. Stora granar, julbelysning och vartenda fönster pyntades. Själva julafton firade vi tillsammans med några andra svenskar på ett väldigt otraditionellt sätt och kvällen avslutades på krogen. Det hade känts omöjligt bara några år tidigare då jag verkligen värnade traditionerna hemma.

Traditioner är fina och jag älskar den svenska julen. Men traditioner är också till för att brytas. Det gör att vi uppskattar dem ännu mer.

Vi kan se det som en möjlighet att få välja menyn själv, kanske skippa Kalle och hans vänner och dela ut paketen direkt på morgonen?

Det kan vara befriande att slippa skinkan, pepparkakor och julklapparna. Kanske till och med släkten? Av alla jular så kommer jag givetvis minnas den i Alperna 1998. Inget påminde om den svenska julen överhuvudtaget men vi hade det väldigt mysigt.

I år vet vi inte vad vi får för jul med anledning av coronapandemin. Men det här innebär en möjlighet att bryta traditioner och kanske skapa nya. Vi kan se det som en möjlighet att få välja menyn själv, kanske skippa Kalle och hans vänner och dela ut paketen direkt på morgonen? Kanske blir det en mindre stressig jul?

Nästa år kan vi landa i de gamla traditionerna igen och umgås med älskad familj, släkt och vänner. Och jag lovar. Vi kommer uppskatta det mer än någonsin.