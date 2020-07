Malin Andersson Junkka: Jag känner stor ödmjukhet för er som vill och vågar jobba inom vården

”Var är läkaren?”.

”Han är på orena sidan”.

”Det är flera ambulanser på väg in”.

En annan sköterska i full covid-mundering ropar något i dörröppningen men man hör knappt vad hon säger under masken.

Jag ligger i en säng på akuten på Östersunds sjukhus. Jag och flera med mig väntar på att få hjälp. Det är bara skynken mellan så jag hör konversationerna och hur en del flämtar av smärta. Trots att jag själv är ganska dimmig så uppfattar jag att det är en äldre man intill mig som kommit dit för misstänkta problem med hjärtat. En annan ung person ska snart få åka hem efter en natt på akuten på grund av drogintag. Ambulanspersonalen kommer in med en ganska så våldsam man som skriker och känns hotfull. Jag känner mig lite rädd. Det är en obehaglig miljö för den som inte är van.

Mitt i allt detta hör jag hur personalen försöker hinna avhandla praktiska saker som när de ska hinna äta under dagen. Covid-sidan (den orena som de kallar den) kräver sitt och tar tid från personalen då hygienreglerna är strikta. Jag vill bara snabbt därifrån känner jag men måste akut få hjälp med att avgipsa en fot som smärtar.

Då slår det mig att personalen har det så här varje dag och att de förmodligen har en lång varm sommar framför sig i vårdens tjänst, extra nedtyngda av corona. Tunga arbetsdagar.

Den här våren har jag haft mycket att göra med vården på grund av en krånglande fot som nu äntligen blivit opererad. Helt lätt har det inte varit och bemötandet har varierat. Den som sökt vård vet hur det kan vara. Du behöver desperat resurser som egentligen inte finns och du får kämpa för att få hjälp med det där som ska ge dig ditt liv tillbaka. Och alla sliter och drar i läkarna.

Den senaste inblicken i vården som jag fick när jag låg på akuten bekräftade verkligen det jag förstått hela våren, hur hårt pressade alla anställda inom vården är här. När det är så pressat, och dessutom säkert obehagligt att jobba nära covid, är det inte så lätt att ha ett leende till övers eller att kunna sprida ett lugn till patienten. Det har jag förståelse för. Därför imponeras jag oerhört över dem som lyckas med sitt uppdrag och dessutom har det där lilla extra till övers i kontakten med patienterna.

De människorna inom vården gör mig rörd och glad ända in i själen. Ambulanssköterskor som kliver in som lugnet själva i ens hem när man vrider sig i smärtor. Som hjälper till med smärtlindring, kan sin sak och dessutom är oerhört trevliga. Eller en stressad ortoped som kommer in på akuten och verkligen visar att han kan sin sak, tar ansvar och dessutom ger patienten ett lugn. Eller när en sköterska tittar till en lite extra och kommer in med nyponsoppa efter lång väntan på läkare – även om jag var långt ifrån den värst drabbade den dagen. De människorna betyder allt. De gör att jag vågar tro på en bra vård här trots allt och jag känner en stor ödmjukhet inför alla er som vill och vågar jobba med omvårdnad och sjukvård.

Malin Andersson Junkka