Malin ordnar julhjälp till utsatta Sundsvallsbor – skapade egen drömrörelse: ”Omöjligt att inte engagera sig”

Fulladdade julbord. Hela släkten samlad. Klappar under en gran med glittrande stjärna i topp.

Nu börjar jakten på den perfekta julen igen, åtminstone för vissa.

Högtiden kan även vara en pina att genomlida. För den som lever under knappa ekonomiska förhållanden finns privatpersoner runt om i Sundsvall som osjälviskt hjälper. Malin Sikström i Juniskär är en av dem som vill sprida glädje och värme.

– När man ser hur stort behovet är. Då är det omöjligt att inte engagera sig för mig i alla fall, säger hon.

Att bli mamma väckte något inom henne. Hon gick från att skänka pengar till stora biståndsorganisationer till att intressera sig för lokala insatser via en hjälpgrupp på Facebook.

Men:

– Jag kände att jag måste göra mer.

"Jolies vänner" startades i mellandagarna förra året. Och reaktionerna lät inte vänta på sig.

– Jag var inte riktigt beredd på hur snabbt det skulle bli stort, både bland givare och sökande, säger Malin Sikström.

Den egna rörelsen är uppkallad efter åttaåriga dottern Jolie – som, berättar Malin Sikström, varit en inspirationskälla bland annat genom att självmant vilja ge bort leksaker sedan hon upptäckt att alla barn inte ges samma lott i livet.

– Hon blir vän och leker med alla. Det spelar ingen roll om de är två eller 70 år.

På fritiden, vid sidan om att arbeta som personlig tränare och konsult inom sociala medier, samlar Malin Sikström in allt från kläder till livsmedel åt utsatta människor i hela kommunen.

– Små guldkanter, utöver det akuta, är också viktigt, säger hon och framhåller att exempelvis en liten flicka tack vare gruppens medlemmar fått uppleva sina drömmars födelsedagsfest.

Många vill se om de kan lösa situationen själva och väntar in i det sista med att ansöka

I snart ett år uppger hon sig ha kört ut nästintill varenda leverans. Något som inneburit otaliga känsloladdade möten.

– Det är blandade känslor. Det kan göra ont i hjärtat.

"Lite lugnet före stormen" – så beskriver Malin Sikström läget inför årets största familjehelg.

– Många vill se om de kan lösa situationen själva och väntar in i det sista med att ansöka.

En typisk förfrågan rör att barnen – inte föräldrarna – ska få dagliga mål. Ensamstående mammor ber oftast om hjälp, enligt Malin Sikström.

– En del är väldigt öppna med att de befinner sig i en jobbig situation medan andra tycker att det är pinsamt och skamligt att behöva söka hjälp. Det finns familjer som hamnat i kris vilka jag träffat en gång och några som fått hjälp i snart ett år nu.

Vad gör du för att undvika fusk från icke-behövande?

– Att helt skydda sig är omöjligt. Sökande får skicka kontoutdrag på två till tre månader som bara jag tittar på. För att se om något oansvarigt är bakomliggande. Hittills har jag aldrig varit med om det. Vi förmedlar aldrig pengar, inte på något sätt.

LISTA: De ordnar välgörenhet – i ditt närområde

Ankis guldkant. Riktar sig till Sundsvallsbor mellan 60 och 105 år. Ordnar sociala guldkanter – allt från fika, högläsning och utflykter till blomsterpyssel. Förmedlar inte pengar. Redogör på sin Facebook-sida för sina insatser och sponsorer. Hittas via Facebook.

Barbros barnbarn. Riktar sig till alla som lever i ekonomisk och till viss del social utsatthet. Försöker exempelvis hjälpa pensionärer som lever i fattigdom i Sundsvall och Timrå – en svår grupp att nå, enligt den ideella föreningen som pekar på skamkänslor och att människor i stället lider i sin ensamhet. Har olika upplägg: En del får presentkort, vissa färdiga matkassar och julklappar. Förmedlar inte pengar. Hittas via Facebook.

Children’s home. Riktar sig till barn och ungdomar i Ghana. Bidrar bland annat till utbildning och satsar på jämställdhetsprojekt för att stärka flickor och kvinnor. Förmedlar biståndspaket med kläder. Välgörenhetsorganisationen i Timrå, som drivs av mor och dotter vilka har en second hand-butik där gåvor samlas in, uppger sig försöka jobba utan mellanhänder. Följer årligen upp utvecklingen på plats. Hittas via Facebook.

Jolies vänner. En ideell välgörenhetsgrupp som riktar sig till socialt utsatta människor i Sundsvall. Förmedlar kläder, hygienartiklar, livsmedel och då och då något särskilt som exempelvis födelsedagspresenter. Hittas via Facebook.

Välgörenhetspanten. Hämtar pant hos företag och privatpersoner som oavkortat går till allt från kläder till mat åt behövande. Dokumenterar insatserna på sin Facebook-sida. Kontoutdrag en månad tillbaka krävs för biståndstagare. Förmedlar inga pengar. Hittas via Facebook.

Observera att listan inte är komplett utan innehåller ett urval. Uppgifterna är hämtade från respektive organisation.