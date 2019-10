Mambo Mumba den senaste GIF-hjälten mot Norrköping: "Det är galet – nu måste någon annan kliva fram"

Fyra kryss, sju förluster och 8–23 i målskillnad. Säg "IFK Norrköping" i Sundsvall och många börjar darra av skräck.

Robert Mambo Mumba kom till GIF Sundsvall i samma veva som Ari Skúlason värvades från Häcken. Innan det hade kenyanen inlett sitt Europaäventyr i belgiska Gent, fortsatt till Örebro och vidare till norska Viking innan han blev gulsvart Häckenspelare på Hisingen.

Efter åren i Sundsvall blev det spel i Umeå FC och Dalkurd innan Mambo Mumba hamnade på Gotland. Och där har han mer eller mindre blivit kvar.

På ön har det blivit spel i FC Gute, Levide IF, Dalhem IF och nu i det avslappnade kompisgänget FC Copa.

– Vi var några gamla Gutespelare som startade klubben när vi ville fortsätta spela fast vi var ett år för gamla. Vi spelar bara matcher och det har gått bra, vi brukar vinna fyran, men vill inte spela högre upp, säger ordförande Micke Johansson samtidigt som han konstaterar att åren går.

– Nu har det gått tolv år ... och vi börjar vara mer än ett år för gamla, säger Johansson med ett leende och gotländsk klang i rösten.

En av spelarna som emellanåt dyker upp när det vankas match är Robert Mambo Mumba.

– Vi spelar bara för att det är roligt. De flesta av oss är 40 år gamla. Vi kan liksom inte sluta, fotbollen har fastnat i våra huvuden, säger Mumba om att karriären inte riktigt vill ta slut.

– Om vi tränar? Nej, aldrig. "We completely don´t train. That's how we do it", säger den kenyanske GIF-profilen på engelska.

Han skäms lite för att svenskan, trots alla år i norr, fortfarande är bristfällig.

– Ni är så bra på engelska här, säger han.

När han kliver in på planen i FC Copas tröja med nummer 8 på ryggen gör han det med sedvanlig energi.

– Det finns några unga spelare i serien som är duktiga, men vi gubbar känner ändå att vi kan slå dem. Och det gör vi ibland. Jag gjorde förresten hattrick när vi spelade senast, säger Robert.

Hur många nickade du in - alla tre?

– Nej, inget faktiskt. Nuförtiden kan jag göra mål med fötterna också, det trodde du inte, säger han med ett skratt.

Jag minns dig som en av de bästa huvudspelarna jag har sett i Giffarna – håller du med?

– Jag vet inte hur det var före och efter min tid, men när jag var där vet jag att jag var bäst, säger Mumba som gjorde tre säsonger i Giffarna och under karriären hann med 54 landskamper och 15 mål för Kenya.

Förutom det sporadiska spelet med FC Copa tränar Mambo Mumba FC Gutes U17-lag.

– Very good boys. I have good times with them. Jag gör allt jag kan för att hjälpa killarna i deras utveckling, och samtidigt jobbar jag själv hårt med all tränarutbildning. Jag vill komma så högt det går, säger Mambo Mumba som förutom det hunnit med ett gästspel som tränare i Dalkurd och så har han coachat damerna i Dalhem IF på Gotland.

Ön som han kom till efter utlåningen till Umeå. Ön han huvudsakligen har varit kvar på sedan dess.

– På vintern är Visby en död stad, men på sommaren kommer livet tillbaka.

Att han är den senaste hjälten för GIF Sundsvall i en allsvensk match mot IFK Norrköping överraskar rejält.

– Det trodde jag verkligen inte. Men jag hoppas att någon kliver fram på lördag och jag hoppas verkligen att de kommer att klara det här. Sundsvall behöver ett lag i Allsvenskan och jag ska göra allt jag kan för att se matchen.

Är det någon från tiden i GIF du fortfarande har kontakt med?

– My brother Kali Ongala, säger Mumba med entusiasm.

– Han är tillbaka i Tanzania och jobbar som agent. När han var här och hälsade på senast hade han en spelare som han trodde skulle passa i Giffarna, men det blev inget den är gången.

Tiden i Sundsvall minns han med glädje.

– Jag hade några av mina bästa säsonger där och vi hade många duktiga spelare. Lustig, Sigurdson, Linus och den unga killen som spelar i Tyskland nu ... Forsberg. Det var ett bra lag med bra killar, säger GIF-profilen som fick välkommet besök i somras.

– Min mamma kom och hälsade på i en och en halv månad med mina två barn som bor hemma i Kenya. Jag har en dotter som är 14 och en son som är 9. That was nice.

– Jag lever ensam i Sverige. Varför? Jag vet inte, jag är fortfarande ung, men det kanske är dags att jag träffar en svensk fru, säger han med ett skratt som smittar av sig ända från Gotland till Medelpad.

På lördag klockan 13.30 är det avspark mellan GIF Sundsvall och IFK Norrköping.

En match Robert Mambo Mumba hoppas kommer att ge en ny GIF-hjälte.

– Jag hoppas verkligen att Giffarna kan ta tre poäng. De har hemmaplan och har två raka segrar, de har en "peak" nu och då spelar det ingen roll vilka man möter, säger Robert Mambo Mumba. Profilen vars karriär som spelare, trots hattricket mot Väskinde AIS för två veckor sedan, börjar nå sitt slut.

Men livet som tränare har bara börjat.

Och Robert Mambo Mumba har en dröm.

– En dag kommer jag tillbaka och tränar GIF Sundsvall.

11 allsvenska matcher i rad utan seger mot IFK Norrköping

20 maj 2019: IFK Norrköping–GIF Sundsvall 2–0.

6 augusti 2018: GIF Sundsvall–IFK Norrköping 1–1. Giffarnas mål: Linus Hallenius.

23 maj 2018: IFK Norrköping–GIF Sundsvall 1–0.

22 oktober 2017: GIF Sundsvall–IFK Norrköping 2–2. Giffarnas mål: Marcus Danielson och Romain Gall.

8 maj 2017: IFK Norrköping–GIF Sundsvall 0–0.

30 juli 2016: GIF Sundsvall–IFK Norrköping 1–2. Giffarnas mål: Stefan Silva.

15 maj 2016: IFK Norrköping–GIF Sundsvall 3–1. Giffarnas mål: Johan Eklund.

20 september 2015: IFK Norrköping–GIF Sundsvall 5–1. Giffarnas mål: Pa Dibba.

25 maj 2015: GIF Sundsvall–IFK Norrköping 0–1.

28 oktober 2012: GIF Sundsvall–IFK Norrköping 0–4.

16 april 2012: IFK Norrköping–GIF Sundsvall 2–2. Giffarnas mål: Bobbie Friberg da Cruz (självmål) och Johan Eklund.

27 oktober 2008: GIF Sundsvall–IFK Norrköping 2–1. Giffarnas mål: Magnus Powell och Robert Mambo Mumba.

Fotnot: Under 2009 och 2010 möttes lagen fyra gånger i Superettan. Tre matcher slutade oavgjort och Giffarna vann den fjäde. Med 3–1 på hemmaplan den 6 augusti 2009.

Giffarnas senaste seger Norrköping

GIF Sundsvall–IFK Norrköping 2–1 (1–1)

Mål: 0–1 (Kristoffer Arvhage), 1–1 (20 Magnus Powell), 2–1 (89) Robert Mambo Mumba.

Domare: Peter Fröjdfeldt. Publik: 2 855.

Startelvan: Fredrik Sundfors – Abubaker Tabula (ut, 88), Stefan Ålander, Nuri Mustafi, Christian Söderberg – Tobias Eriksson, Robert Mambo Mymba – Kali Ongala (ut, 66), Magnus Powell, Ari Skúlason – Linus Hallenius.

Bänken: Andreas Lindberg (mv), Kristian Ek, Joel Cedergren (in, 66), Anton Andersson (in, 88) och Christoffer Nerkman.