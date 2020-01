Mamma vill ha mer tvångsvård inom psykiatrin: "Man får ställa in sig på att ens barn dör"

Maktlösa föräldrar upplever hur deras vuxna barn faller mellan stolarna i den psykiatriska vården.

En mor vittnar om hur sonen via sitt drogmissbruk dragits in i en värld där han berättar om skenavrättningar och dödshot.

En annan förälder berättar om sin dotter, som var en högpresterande yrkeskvinna men utbrändheten blev en enkel biljett in i psykosernas värld.