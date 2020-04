Man anhållen misstänkt för mordförsöket vid hälsocentralen i Sollefteå

Under tisdagen begicks ett mordförsök vid hälsocentralen i Sollefteå. En medarbetare vid primärvården i Sollefteå attackerades och skadades allvarligt. Kvinnan ska vara allvarligt skadad och fördes till sjukhuset i Sundsvall, rapporterar Allehanda.se.

Tungt beväpnad polis fanns på plats vid sjukhusområdet under insatsen och jakten på den misstänkte gärningspersonen fortsatte. Under kvällen hämtades en man i 30-årsåldern in till förhör, skriver polisen på sin hemsida. Efter det anhölls han, misstänkt för försök till mord.

"Utredningen är i ett känsligt läge och fortgår under dagen med bland annat förhör, analysarbete och fortsatt informationsinhämtning", skriver polisen på sin hemsida.

Texten kan komma att uppdateras.