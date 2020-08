Man begärs häktad för mord – misstänks ha skjutit ihjäl kvinna i Ljusdal

Under fredagseftermiddagen hölls ett första större förhör med den mordmisstänkte mannen, där även hans försvarsadvokat närvarade. Efter förhöret meddelande åklagare Fredrik Normark att han begär mannen häktad misstänkt för mord.

Det misstänkt grova våldsbrottet inträffade under onsdagskvällen då polisen larmade ut flera patruller till en adress söder om Färila, där en kvinna i 45-årsåldern hittades död.

Enligt åklagare ska det ha varit personer i närheten som slog larm sedan de fått indikationer om vad som hade hänt. Senare under den aktuella kvällen kunde den misstänkte mannen gripas under lugna former på en plats i Ovanåkers kommun, vartefter han anhölls under natten mot torsdagen.

Häktningsförhandling mot den mordmisstänkta mannen är planerad att hållas i Hudiksvalls tingsrätt under lördagen, uppger åklagaren.