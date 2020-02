Man misstänks ha slagit sönder lägenhet i Hassela – orsakade skador för 17 000 kronor

Mannen, som är i 30-årsåldern, åtalas vid Hudiksvalls tingsrätt för en mängd olika brott. Flera av brotten har skett i eller i närheten av Hassela.

Han ska bland annat ha misshandlat en annan man genom att slå honom i ansiktet. I samband med detta ska han också ha hotat att skada och döda den andre.

Mannen åtalas också för att ha brutit sig in i fritidshus vid Hassela sportcenter. Han tog sig in genom att krossa en ruta och stal därefter en tv. Inbrottet ska ha skett under våren 2019. Senare under året ska mannen ha tagit emot en stulen kap och gersåg och lagt ut den till försäljning på en köp- och säljssida. Utöver stöld åtalas han därför även för häleri.

Mannen ska också ha använt narkotika.

Slutligen åtalas han för skadegörelse efter att ha slagit sönder en lägenhet i Hassela. Mannen ska ha sparkat och slagit sönder både ytterdörr, innerdörrar, skåpluckor, spiskåpa, samt kyl och frys. Totalt ska han ha orsakat skador för cirka 17 000 kronor.

Mannen har erkänt brotten. Han har tidigare dömts för liknande brott vid flera olika tillfällen.