Många år av diskussioner bakom Din Turs nya inriktning: "Har pratats om i 15–20 år"

Det är politikerna som har tagit beslut om att Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i länet, mer vardagligt sagt Din Tur, ska ta en ny inriktning i organisationen. Det är dock inga nya frågeställningar som dykt upp om att verksamheten ska ha mer fokus på trafik.

– De skiljer sig inte från de som fanns exempelvis 2007, säger Per Walhberg (M).

Förbundsdirektionen är den styrande kraften där medlemmarna är regionen och länets sju kommuner.

Innan strukturen fick den form som gäller i dag fanns ett länstrafikbolag, där också Per Wahlberg var med.

– Det har pratats om den här förändringen i 15-20 år. Det har funnits vilja hos medlemmarna i många år men det är inte förrän nu det faktiskt händer något. Men det här betyder inte att vi kritiserar den verksamhet som finns. Det betyder att vi ska göra något annat, säger han.

Per Wahlberg beskriver att arbetet fram till torsdagens informationsmöte med personalen har pågått sedan 2016.

– Hela 2019 har innehållit dialoger. Jag har gått runt och väntat sedan 2016 att allt ska komma upp till ytan. Nu är bollen i rullning. Nu är första förslaget presenterat, säger Per Wahlberg.

Verksamheten ska som tidigare berättat ha ett större fokus på trafikområdet, och bli mindre administrativt tung.

– Politiken och ledningen har inte varit så tydliga alla gånger och har inte förmått att ge direktiv och inte talat om vad som har önskats. Det är politiken som ska göra prioriteringarna, styra inriktningen. Man kan inte klandra organisationen för att inte ha gjort förändringarna tidigare.

Vad är det som gör att den nya inriktningen är möjlig nu?

– Medlemmarna har lyckats prata ihop sig, det har inte hänt tidigare. Vi har också anställt en förbundsdirektör som levererar det vi har beställt, att vi har fattat ett beslut om att bli en trafiktung organisation med kompetens för det istället för en administrativt tung verksamhet..

Nu har politiken stått för beslutet om en ny inriktning. Framöver är det upp till förbundsdirektören med sin organisation att genomföra förändringen.

– Den här typen av dagar är alltid jobbiga. Men det är en del av det politiska livet. Jag känner verkligen med de berörda och förstår att det är en jobbig situation. Det har jag all respekt för. Det sitter helt klart många i Kramfors som gör ett jättebra jobb. Mycket har varit bra, och det finns saker som funkat mindre bra. Men så är det i alla verksamheter, säger Per Wahlberg under torsdagskvällen.