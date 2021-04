Många barn far illa – akut behov av familjehem i Sundsvall: "De gör verkligen skillnad"

Fram till i början av april i år hade 23 remisser kommit in, vilket kan jämföras med de 36 remisser som kom in under hela 2020. Ökningen har gjort det svårt att hitta familjehem. Just nu är det tio barn som väntar på ett nytt hem och kommunen är i ett akut behov av familjehem.

– Andelen inkommande anmälningar ökar generellt i hela Sverige, om barn som far illa, vilken i sin tur leder till fler remisser, säger Lena Wilson, familjehemsrekryterare.

Situationen för barnen ser olika ut, en del är kvar hemma, en del kan vara i en jourfamilj och andra kan vara på ett HVB-hem.

För att finna familjehem har kommunen haft en kampanj på sociala medier för att finna fler intresserade. Enligt Maria Selin och Lena Wilson är det flera än vanligt som anmält intresse. När denna artikel skrivs har 17 personer hört av sig sedan inlägget publicerades i slutet av mars. Processen från att anmäla intresse till att bli ett familjehem tar dock tid.

– Det är jättehärligt vilket gensvar vi fått, då det är ett så pass stort åtagande, säger Maria Selin och fortsätter:

– Det tar i alla fall över ett halvår från den första kontakten, men i akuta lägen kan det gå mycket fortare. Det är jätteviktigt att placeringen är stabil och hållbar över tid. Det kan bli fel i matchningen och som påverkar en familj mer än vad man tror, säger Maria Selin.

För närvarande finns det drygt 160 barn i kommunen som har placerats och drygt 120 familjehem. Utöver det har den juridiska vårdnaden flyttats över för 50 barn.

– Jag tackar alla intresserade och alla familjehem som gör en riktig insats. De gör verkligen skillnad, säger Lena Wilson.

Är placeringar som avbryts en anledning till att det är svårt att hitta familjehem?

– Eftersom det tyvärr förekommer, så är det en bidragande faktor. Vi har inga aktuella siffror på hur ofta det sker, säger Lena Wilson.

Går det att dra en koppling mellan ökningen av behovet och pandemin?

– Just nu finns inga siffror att koppla direkt till. Det kanske kommer visa sig i framtiden, men här och nu kan vi inte uttala oss, säger Maria Selin.