Många reaktioner på ST:s artikel om god man – militären Bo Lennerth: "Jag är beredd att ta ett uppdrag"

Artikeln om att 78-åriga Berit Olsson inte tillåts lämna sitt uppdrag som god man har fått många att reagera.

Flera personer berättar om samma problem:

► "Jag hade två stycken och begärde att bli entledigad från mitt uppdrag i september 2018. En blev jag av med i februari 2020, men en har jag kvar", skriver en av dem.

► "Sade upp ett förvaltaruppdrag för 14 månader sedan utan att jag hört nåt om det, ersättningen för 2018 fick jag vänta på fram till 2020. Jag upplever efter alla dessa år att det inte finns något som sunt förnuft längre", berättar en annan.

► "Har sen ett år tillbaka begärt mig entledigad och har också fått samma brev att jag måste kvarstå tills de hittar en ny god man", skriver en tredje.

För Bo Lennerth, 59-årig militär från Sundsvall, är situationen den omvända. Han vill gärna bli god man, men även han har stött på problem.

– I början av förra året gick jag in via nätet och fyllde i en intresseanmälan. Jag hade via min sambo hört att behovet var stort och jag kände att kan jag hjälpa till var jag beredd att göra det, säger han.

Efter det hörde han inget förrän i maj då han erbjöds ett uppdrag.

– Just det var ett alldeles för stort åtagande för mig med en person som hade en fastighet med skog. Eftersom jag jobbar i Stockholm fyra dagar i veckan var det för omfattande, säger Bo Lennerth.

Han bad om en klient med enklare förutsättningar och fick till svar från överförmyndarkontoret att de skulle höra av sig igen. Efter det var det återigen tyst och i mars i år, nästan ett år senare, tog han en ny kontakt.

– Jag tyckte att det var konstigt att inget hade dykt upp, säger Bo Lennerth.

Ännu har han inte fått någon respons. Motgångarna har dock inte fått honom att ge upp utan han är fortfarande intresserad. Han avskräcks inte heller av att det är ett uppdrag som många vittnar om att det är svårt att lämna.

– Men det var först när jag läste artikeln om Berit som jag förstod att det var så, ingen har informerat om det, säger Bo Lennerth och fortsätter:

– När det finns ett behov och de inte hör av sig tycker jag att det är skitdåligt.

En person som vill vara anonym upplever också problem med att bli god man:

"Jag anmälde mig i januari som god man och skickade in de papper som behövdes men fick inget svar. Kontaktade dem flera gånger, blev lovad återkoppling och blev till sist insatt på en informationskurs som sedan ställdes in på grund av corona. Har sedan dess inte hört ett ljud. Känns jättekonstigt", berättar personen.

Överförmyndarkontorets chef, Therese Samuelsson Östlund, kan inte kommentera enskilda fall men hon tycker att nästan ett år är för lång tid att vänta utan återkoppling. Hon hävdar att de är noga med att informera om att man måste kvarstå tills en ersättare är utsedd.

– Under förra året fick vi ta ett nytt tag med hela vår verksamhet. Vi har också haft en del personalomsättning på kontoret men vi jobbar stenhårt med att säkerställa att vi har full koll på de som vill ha ärenden och matchningsrutinerna, säger hon.

Hon menar att de behöver ett helt nytt sätt att arbeta och att grunden för det lades förra året. Hon konstaterar också att de har haft en del ärenden där det tagit längre tid att etablera en god man.

– Men då har det handlat om att det varit svårt att matcha personer med varandra vilket inte verkar ha varit fallet här, säger Therese Samuelsson Östlund.

Hon är glad att Bo Lennerth har tagit en ny kontakt med dem.

– Då är det någon som vi ska ha koll på.

När det gäller informationsträffarna har de ställts in på grund av coronaviruset. Enligt Therese Samuelsson Östlund håller de på att se över vilka digitala alternativ som skulle kunna ersätta träffarna.

Det verkar som om det saknas dialog mellan er och de som är intresserade?

– Då är det något som vi får ta till oss, säger Therese Samuelsson Östlund.