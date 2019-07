Många underkända efter förlusten mot Falkenberg – två spelare sticker ut positivt: "Lite vilja och intensitet"

Matchen:

Falkenbergs FF – GIF Sundsvall 2–0 (2–0)

Mål: 1–0 (28') Robin Östlind, 2–0 (33') John Chibuike (straff)

Domare: Glenn Nyberg

Publik: 2 903

Betygen:

Lloyd Saxton 3

"Saxton gjorde det han kunde göra men inte mer. En jätteräddning på Nsima Peters genombrott men annars inte direkt prövad. Målen kan man inte beskylla Saxton för men mer än godkänt känns som att ta i."

Alexander Blomqvist 1

"Får ta på sig första målet helt och hållet. Att slå en sådan våda passning in centralt i banan utan precision eller känsla och sen inte göra arbetet tillbaka är inte okej. Sen var det många gånger som Falkenberg lyckades komma fram just på Blomqvist sida. Långt ifrån nivån man är van att se från honom."

Eric Björkander 3

"En okej insats av Björkander, försöker komma i skottlinje vid 1-0 målet men lyckas inte riktigt. Även några missar i kamperna mot Falkenbergs starka Nigerianer Peter och Chibuike. Räddade upp många situationer genom sitt lugn i spelet."

Carlos Moros Gracia 3 (Ut 68)

"Kaptenen gjorde det han kunde och försökte göra mer. Ett snedsteg och en vridning i knät i mitten av andra halvlek fick honom att linka av planen i plågor. Frågan nu är om Carlos kommer kunna vara med i derbyt mot Östersund."

Jonathan Tamimi 3

"Försökte på sin kant men inläggen kom inte rätt, antingen så blev han blockerad av försvarare eller så kom inte bollen till rätt adress. Fick också en möjlighet efter att Konate spelat bollen inåt bakåt och Roigé missat bollen, men alla Tamimis möjligheter blev blockerade eller misslyckade. Godkänt för sina försök offensivt iallafall."

Juanjo Ciércoles 2

"Ingen av spanjorerna kom riktigt rätt i denna matchen. Tekniken och touchen fick ingen möjlighet i det solida och starka försvaret som Falkenberg bjöd på. Passningarna gick inte fram och som grädde på moset så fick också Juanjo sin sjätte varning för säsongen och är därmed avstängd i näsa match."

David Batanero 2

"Likt Ciércoles så kom inte heller Batanero till med sin teknik och briljans. Så fort Bata hade bollen så var Falkenberg alltid på plats med minst två spelare och plockade bort honom och passningsvägar. När han väl kom till passningsmöjligheter eller skott så var det offsideavblåsning eller rakt på målvakt."

Pa Konate 4

"Den enda spelaren i startuppställningen som faktiskt hade lite vilja och intensitet offensivt. Konate försökte och försökte men tyvärr så fick han ytterst lite hjälp, Hittade in med ett par bra bollar som medspelare inte fick träff på eller så kom de för hårt. Hade väl största möjligheten till mål men fick för mycket fot under bollen men absolut mer än godkänd i dagens match."

Peter Wilson 2

"Verkade trött och påtagen av värmen som det bjöds på i Falkenberg. Naturgräsmattan som får spelet att gå något långsammare borde ha kunnat hjälpa men tyvärr så kom ingen av anfallarna till någon riktig "farlighet". Osynlig stora delar av matchen."

Marc Mas Costa 3

"Första matchen på sex veckor och med en start på fem dagar så kan man inte ha allt för stora förhoppningar på nyförvärvet. Försökte att bryta upp luckor och hitta ytor som dök upp i Falkenbergs försvar men sista lilla biten saknas än. Kan bli intressant på håll men till denna matchen så var mina förväntningar låga."

Pol Roigé 2 (ut 82)

"Andra matchen från start för Roigé och fler minuter blev det än senast, men hur mycket gav det? Pol orsakade straffen som Falkenberg fick i första halvlek efter en klumpig satsning på en spelare som är på väg mot hörnflaggan. Kom inte till offensivt men har förmodligen Giffarnas näst bästa målmöjlighet med sitt skott utifrån som leder till hörnan då Konate får sin möjlighet."

Oliver Berg 4 (in 68)

"Berg kliver in i matchen för den skadade Moros och vilket inhopp. Berg kommer in och direkt ser man intentionen att söka sig framåt, trots att det inte renderar i målchanser så vill Berg få fram laget för en forcering och när man tappar boll så är det just Berg som faktiskt gör arbetet bakåt också. En intention som faktiskt kan leda till startelvan i nästa match."

Avbytare:

Pol Moreno (in 82) spelade för lite för att betygsättas. Filip Widén, Paya Pichkah, Tobias Eriksson, Jesper Carström, Oliver Berg och Chidi Omeje spelade inte alls.

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Nästa match:

Lördag 10 augusti (18.00): GIF Sundsvall – Östersunds FK

