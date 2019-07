Mångsysslaren Anders Huss om topparna och dalarna i Timrå – och det speciella numret: "Det är tio gånger värre som ledare"

Anders Huss gjorde sin första säsong i Timrå IK redan under mitten av 1990-talet. Han kom sedan tillbaka till Timrå i slutet av 90-talet och ledde laget under återkomsten till Elitserien kring millennieskiftet. Sedan dess har han blivit kvar i föreningen. Under sin spelarkarriär i Timrå, som varade i två säsonger, hann han med att bära tre olika nummer. Den första och sista säsongen Huss gjorde i klubben bar han nummer 26 på ryggen och under en säsong bar han även nummer 99 och 100 som del av ett sponsoravtal med numera insomnade lokaltidningen Dagbladet.

– Jag blev tilldelad nummer 26 när jag var i Brynäs och då blev det bara så resten av åren också. Det hängde liksom med. Men en säsong i Timrå hade jag ju faktiskt nummer 99 fram till jul och 100 efter jul, säger Huss.

Redan under tiden i Brynäs spelade Huss med nummer 26 och han har även fått sitt namn och nummer 26 hissat i taket i Gavlerinken efter hans gärningar i Gävle. Men faktum är att tiden i Brynäs hade kunnat bli mycket kortare än vad den blev för Huss.

– När jag flyttade ner till Gävle var jag 17 år. Men det gick tungt för mig och jag började fundera på om jag skulle flytta hem igen. Då sade morsan till mig att jag skulle gå klar skolan där nere i alla fall och sedan blev jag kvar. Det blev rätt bra, säger han.

Det blev totalt tre säsonger i Timrå för Huss som, förutom ett snabbt gästspel 95/96, avslutade karriären i klubben med återkomstsäsongen i Elitserien.

– Syrran bodde här uppe och Timrå ordnade fram ett jobb åt mig så då flyttade jag upp. Jag var ju över trettio då och kände att jag ville ha ett jobb på sidan också. Men Kiruna borta med buss var ingen riktig höjdare så då flyttade jag tillbaka till Brynäs, säger han och skrattar.

Några säsonger senare skulle Huss däremot vara tillbaka i Timråtröjan. En återkomst som blev till en succé direkt.

– Sista året med Brynäs tog vi guld och man kände väl att man var på väg nedåt i karriären lite. Samtidigt trivdes jag på jobbet jag hade på Metso här i stan och jag hade fått jobb nere i Gävle under tiden i Brynäs, men där trivdes jag inte. Det var ju roligt att få gå upp med Timrå men det är ju lite två olika scenarier. Ena är man bäst i Sverige och den andra tar man sig upp i finrummet liksom, säger Huss.

Karriären innehåller bland annat VM-guld och dubbla SM-guld. Två gånger har Huss blivit uttagen till Tre Kronor för VM-spel och två gånger har det blivit medalj. Men i Timrås tjänst finns det en sak som sticker ut ur mängden.

– Det är ju många höjdpunkter med både SM-guld och VM-guld. Men när man gick upp med Timrå som spelare var stort för mig då man var delaktig i det. Timrå hade ju varit utanför i massa år och målet var att vi skulle upp. Vi lyckades med det och det kändes som det var fullbordat, säger han.

Det blev totalt tre säsonger i Timrå för Huss som, förutom ett snabbt gästspel 95/96, avslutade karriären i klubben med återkomstsäsongen i Elitserien. Huss har under sina år som både spelare och ledare varit med om Timrås två återkomster till SHL – men även två degraderingar från samma serie.

– Man tänker inte så mycket när man är spelare. Men som ledare är det så mycket runtomkring och det blir så mycket mer jobb. Som spelare är man mest i sig själv. Jag tycker att det känns lika roligt att gå upp som spelare och ledare. Men det är tio gånger värre som ledare för det är så nervöst, säger han och skrattar.

– Ju äldre man blir desto mer grubblar man väl kanske kring saker hur det skulle bli om man blev skadad och sådär. När man var yngre körde man väl mest på men när man blir äldre får man väl mer ansvar.

Grafik: Andreas Lidén

Nästan direkt efter karriären bytte Huss bana inom ishockeyn och på senare år har många nog sett Huss i Timråbåset under matcherna. Inför årets säsong gör han sitt tionde år som materialförvaltare för A-laget och hade innan dess både en roll som assisterande tränare och lagledare.

– Det är roligt. Man har ju levt i ett omklädningsrum sedan jag vet inte när. Det är ju gemenskapen som finns där men det är mycket jobb. Det är ett litet ge och tagande. Men jag trivs och får jobba med mitt största intresse, säger Anders Huss.

Nu för tiden har materialarens roll som nummerutdelare försvunnit. Materialförvaltarens makt kring numren och historierna om att "man får ta det nummer som finns över" har sedan länge förts till historieböckerna.

– Spelarna får ju välja nu och jag har suttit och skickat sms till alla och undrat vilket nummer de vill ha. Sedan är det väl lite ranking ändå vem som får välja först och den som varit här längst får väl börja. Men det har nästan inte kolliderat någonting utan alla har nog fått det nummer de ville ha, säger Huss.

Men trots en roll som innebär mycket arbete och många sena kvällar och tidiga mornar är Huss ödmjuk och menar att hans roll inte är viktigare än någon annans.

– Det är väl att se till att det finns grejer och att skridskorna är slipade. Spelarna brukar skylla på klubborna ändå när det går dåligt och jag minns att jag själv var sådär också, Men nu säger jag bara åt dem att de ska träna mer istället, säger han och skrattar.