Maradonamål, över tusen personer på läktarna och tre GIF-poäng: "Par, tre snäpp bättre än medspelarna"

Med 22 inspelade poäng och möte med Värnamo, som spelat in 30 poäng, var lördagens hemmamatch väldigt viktig för GIF Sundsvall för att inte tappa ännu mer mot den absoluta toppen.

Och det syntes i inledningen av matchen varför Värnamo ligger så högt i tabellen. De rödklädda smålänningarna hade mycket boll och spelade runt på ett fint sätt, och skapade ett antal hel- och halvchanser som hotade Andreas Andersson i GIF-målet.

GIF Sundsvall låg dock inte helt på rygg. De kom fram i ett antal anfall som dock byggde mer på längre bollar från backlinjen mot Linus Hallenius än någonting annat.

Så småningom började Giffarna, bit för bit, komma in allt mer i matchen. Och i samband med att skyarna öppnade sig för ett rejält regnoväder, med fem minuter kvar av halvleken, hade laget lyckats etablera spel flera gånger om kring Värnamos straffområde. Niklas Dahlström, Pontus Engblom och Erik Andersson försökte sig alla på avslut, som dock inte resulterade i något nätrassel.

Några sekunder efter att 45 spelade minuter hade passerat tog hemmalaget ledningen. David Myrestam sköt från straffområdeslinjen och skottet gick via Alexander Blomqvist, vilket helt ställde Pilip Vaitsiakhovich i Värnamomålet, och in i mål.

GIF Sundsvall och Värnamo spelade helt jämnt i inledningen av andra halvlek. Värnamo kanske hade aningen mer boll men en sak hade de absolut gemensamt: Bristen på skapade chanser.

Med kvarten kvar fångade Linus Hallenius upp bollen mitt på planen. Anfallaren tvekade inte det minsta utan tog sig förbi fyra motståndare innan han stod för ett iskallt avslut i straffområdet som betydde 2–0. Ett riktigt klassmål och inte något publiken får se alltför ofta på NP3 Arena.

Värnamo fortsatte att ha mycket boll även efter Giffarnas 2–0 men kunde inte omsätta det i något mål. Stod inte en mittfältare eller mittback i vägen så var den sista utposten, Andreas Andersson, som såg till att det inte blev något nätrassel.

I och med segern bröt GIF Sundsvall sin segerlösa svit och tog in viktiga poäng mot lagen i toppen av tabellen.

► Statistiken

GIF Sundsvall–IFK Värnamo 2–0 (1–0)

Målen: 1–0 (45+1) Alexander Blomqvist, 2–0 (77) Linus Hallenius.

Domare: Fredrik Hansson. Publik: 1226.

Avslut: 7–15.

Avslut på mål: 5–5.

Hörnor: 5–11.

Gula kort: 1–1.

► Betygen

Andreas Andersson 3

Står för två, tre högoktaniga räddningar och de enda, få, misstagen kom från fötterna.

Niklas Dahlström 3

Visade flera gånger upp finurligt fotarbete, speciellt då han tog sig in mer centralt i planen. Agerade säker vikarie på mittbacksplatsen då Myrestam tvingades att kliva av.

Anton Eriksson 3

Även om Värnamo så klart skapade en del chanser höll Eriksson det tätt för det mesta. Visade återigen upp sitt fina passningsspel vid flera tillfällen.

Alexander Blomqvist 3

Gjorde det första målet, om än med lite flyt. Höll, tillsammans med sina kollegor, bort Värnamospelarna från att skapa de hetaste målchanserna.

David Myrestam (ut 51) 3

GIF Sundsvalls bäste spelare i första halvlek. Slog flera skarpa passningar långt fram i planen, rensade bollen massor av gånger och släppte inte en spelare förbi sig. Tvingade kliva av i andra. Snudd på en fyra.

Dennis Olsson 3

Såg ut som sitt gamla (läs: fjolårets) jag i slutet av första halvlek då han stormade längs kanten och matade inlägg. Mer defensiv sista 45.

Ludvig Nåvik (ut 80) 3

Fortsätter att imponera. Jobbar mycket med att ligga rätt och göra enkla passningar, ibland lite svårare också för den delen. Stark i kroppen och inte feg för att bjuda på en kyss. Även när Pichkah och Stensson är tillbaka bör Nåviks insatser på sistone ge tränarna huvudbry då startelvan ska tas ut.

Pontus Silfwer 4

Täcker upp otroligt mycket ytor och snackar hela tiden med sina medspelare. Gör det mesta rätt i passningsspelet. Gjorde mot Värnamo säsongens kanske bästa insats.

Erik Andersson (ut 88) 3

Spelar på små marginaler och ibland går de med honom – ibland inte. Oavsett får GIF alltid ut en hundraprocentig arbetsinsats från skåningen.

Pontus Engblom 2

Mer delaktig i spelet än tidigare matcher. Fick ett par lägen som han inte lyckades omsätta i mål.

Linus Hallenius (ut 88) 4

Väldigt aktiv matchen igenom och kom särskilt bra överens med Dennis Olsson i slutet av första. Tappar väldigt sällan bollen även i trängda lägen. Kan skapa lägen från ingenting, vilket han också bevisade då han ensam mot fyra motståndare utökade ledningen till 2–0.

Inbytta

Jesper Carström (in 51) 3

Kom in perfekt i matchen och bland de första aktionerna var en 60-meterslöpning där han tog sig förbi två motståndare på ett retsamt enkelt sätt. Fick spela som wingback och gjorde det bra utifrån förutsättningarna.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Robert Lundström (in 80), Albin Palmlöf (in 88), Johan Bengtsson (in 88)

Spelade ej: Gustav Molin (MV), Oscar Jonsson (MV), Teodor Stenshagen.

► Bäst på planen

Linus Hallenius, GIF Sundsvall.

Det är inte för inte som Linus Hallenius haft en sådan fin karriär ute i Europa, han har ett spel i sig som är ett par, tre snäpp högre än sina medspelare. Något han visade då han dundrade in 2–0 med en kvart kvar av matchen.

► Nästa match

Söndag 2 augusti, 15.00: GIF Sundsvall–AFC Eskilstuna (NP3 Arena).