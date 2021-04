Mardrömsstart på nya jobbet för förre GIF-tränaren

Tony Gustavsson klev in i GIF Sundsvall hösten 2019, några dagar efter att Joel Cedergren till slut sparkats under den tunga säsongen. Gustavsson stannade kvar i Giffarna under återstoden av säsongen, men trots de positiva vindarna som kom med Gustavsson räckte det inte för att hålla klubben kvar i allsvenskan. I slutet av november meddelade Gustavsson att han inte blir kvar i klubben.

– Då kände jag att tajmingen att ta ett långtidsprojekt i GIF Sundsvall inte är rätt, jag behöver landa. Det är ett av de tuffaste besluten jag tagit i min tränarkarriär, sa Gustavsson till Sundsvalls Tidning då om beslutet att inte stanna.

I höstas fick han istället ett samtal om att bli huvudtränare i Australiens damlandslag, något han valde att tacka ja till och har sedan årsskiftet haft tjänsten, där det stora målet är VM 2023 som spelas i Australien och Nya Zeeland. Då hade han under sensommaren och hösten varit tränare i Hammarby.

– Jag är så otroligt tacksam att få vara del av något som är större än mig. Inte minst ska det bli enormt stort att få vara med om ett VM på hemmaplan 2023, det är klart att det också lockade. Att få vara huvudtränare under ett hemma-VM, det är en "once in a lifetime", sa Gustavsson i en intervju med ST i februari.

Då var det osäkert om det skulle bli några landslagssamlingar under våren, men likt Sverige har också Australien spelat träningsmatcher i dagarna.

För Gustavsson har det inte varit någon rolig start på nya jobbet. I lördagens möte med Tyskland förlorade Australien med 5–2. På tisdagen fick de en ny chans, men inte heller då blev det någon rolig match för Australien. Laget förlorade med hela 5–0, efter att ha släppt in tre mål i första halvlek.

I sommar är det dags för OS i Tokyo, där Tony Gustavssons Australien kommer delta.