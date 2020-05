Markant ökning av antalet smittade i länet – totalt 255 personer bekräftade med covid-19

39 personer har dött i följderna av coronavriuset, det meddelande Region Västernorrland under torsdagen och den siffran består under fredagen, sett till deras egen presenterade statistik. Folkhälsomyndigheten har däremot redovisat siffran 41 dödsfall i länet, det är oklart varför de har gått ut med olika uppgifter.

Under torsdagen sa smittskyddsläkaren Hans Boman att de då hade gjort totalt omkring 2000 tester runt om i länet. Han meddelade också att de ökat antalet tester och planerar att öka dem ytterligare, med en analyskapacitet från 100 analyser per dygn till 200 per dygn.

Den totala siffran över antalet bekräftat smittade ökade med 17 personer från torsdagen till fredagen. Det ger en total siffra om 255 personer. 17 nya fall är den högsta noteringen, vilket också konstaterades den 24 och 27 april.

Antalet personer som vårdas på sjukhus har stigit från 34 till 37. Men antalet som vårdas på intensiven har minskat från 11 personer till 10.