Mats Perssons travtips: Bergsåker 30 oktober

V5-1: Fearless Merci har två lopp i kroppen efter ett tävlingsuppeh¨ll och ett fint utgångsläge. Socrates Face har ett knöligt läge med bakspår på tillägg men kapacitet att segerstrida utan strul. Vrål Harry är inte så tokig och kan dyka upp därframme om han prickar starten. Alfas Leonore galopperade i comebacken senast. Felfri duger hon bra i den här omgivningen.

Ranking: 1-15-14-12-11-3-2-7-9-13-10-5-4-8-6

V5-2: Färsta Vilma kommer från seger efter tidig ledning och kan spår a runt om även här. Rönningsgutten ä kapabel men inte helt pålitlig. Felfri dyker han upp i striden. Odinprisen var duktig vid segern och har knallform. Höiby Anders är inte så tokig i ljusa stunder och kan vara ett skrällbud.

Ranking: 2-9-10-11-5-8-7-6-4-1-13-15-14-8-12

V5-3: Daysofourlives har fin form och en kusk som vet att ta tillvara på chanserna.African Coast är inte alls tokig och gynnas av utgångsläget.Klose kämpar på bra och går alltid hela vägen. She’s Ready står lite tufft inne på pengarna men har visat form i sina senaste starter.

Ranking: 3-1-5-10-4-12-11-2-6-8-7-9

V5-4: Lucid Lynx var fin i ledningen senast och kan komma dit igen.Allez Allez har tre raka segrar i monté och siktar också på ledningen. Framante är jämn och säker och platsar på kupongen. Dolly Style vann för aktuell ryttare för tre starter senast och är ett skrällbud.

Ranking: 1-4-8-7-14-10-9-2-3-13-5-6-11-4-12

V5-5: Lyckans Olov är stark och rejäl och passar bra på distansen. Normal Capture har ett bra läge och är van lite tuffare motstånd. Flame Of Fortune kommer från två bra insatser och är tidig här. Louise är inte helt pålitlig men kapabel att segerstrida om hon sköter sig.

Ranking: 8-2-10-5-9-12-11-7-6-4-1-3

Systemförslag

V5-1: 1,12,14,15 Res: 11,3

V5-2: 2,9,10 Res: 11,5

V5-3: 1,3,5 Res: 10,4

V5-4: 1,4,8 Res: 7,14

V5-5: 2,5,8,9,10 Res: 12,11

Systemet kostar: 4 x 3 x 3 x 3 x 5 = 540 rader/kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 9 Blenda Viking – 7 Anita – 1 Sluggo Tabac. Outs: 2 Håller Undan.

Lopp 2: 7 Borups Ultra – 6 Madame Mim – 8 Black Molly. Outs: 1 Önas Sarah.

Lopp 8: 1 Affair Of Theunion – 3 Pastor On Line – 4 Peak Me B. Outs: 5 G.K.New Chance.

Mats Persson