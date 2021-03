Mats Perssons V5-tips inför tisdagen på Bergsåker: "Startar med bra chans"

Två av hästarna som vann lopp senast man körde återkommer redan nu och vi tänker då på Otroligosåfin (V5-1) och Don Viking(V5-2). Båda startar med bra chans igen, men vi väljer att enbart lämna den senare ogarderad då det för hans del ser lite enklare ut motståndsmässigt.

Spännande årsdebut är det även för Daniel Wäjersten-tränade Global Badman (V5-4). I ett lopp med enbart åtta startande ser det ut som att han skall kunna vinna direkt, men innerspårets Jacoby Keeper är inte dålig och får Nikita Sunrise sitt lopp kan även hon slå till trots att hon möter hingstar och valacker i det här fyraåringsloppet.

Mats Persson

V5-1

Otroligosåfin har inlett året med två raka segrar och blir det inte för täta starter är det bra chans igen. Romance Amok har fått ett lopp i kroppen och med den genomköraren är han förste utmanare. Pontiac S.W. är kapabel men får inte alltid till det. Il Boscaiolo kommer med form och ett fint utgångsläge.

Ranking: 5-7-3-1-2-6-8-4

V5-2

Don Viking var rejäl i sin årsdebut senast och är han lika bra som senast blir han svår att ta emot. Tand Kraft har mycket inombords men har inte startat sedan juli ifjol och behöver säkert loppet. Alfie har ett bra läge men brukar ha det lite jobbigare när hon möter hingstar och valacker. Wilda Fille är på väg tillbaka igen efter hjärtmuskelproblem men är mycket bättre under sadel.

Ranking: 8-7-5-6-4-3-1-2

V5-3

Global Badman hade ett kanonår som treåring och tjänade över en miljon på blott åtta starter. Givet segerbud trots att han inte startat sedan i september. Jacoby Keeper har lopp i kroppen och är snabb ut så han kan bli svår från ledningen och måste med på kupongen. Nikita Sunrise kommer från seger i årsdebuten och är ett skrällbud om hon får sitt lopp. Global Bookmaker var med i samma lopp som Jacoby Keeper senast och efter denne i mål men har säkert gått framåt sedan dess.

Ranking: 6-1-2-4-3-5

V5-4

Daysofourlives återkommer efter en liten paus men har varit bra länge nu och skall räknas direkt. Listas Thaitanic går jämnt och bra och är säkert med långt framme igen i ett öppet lopp. Wallbase har fått ett lopp i kroppen och Happy Confess är värd att se upp med.

Ranking: 6-8-4-10-5-2-13-14-12-11-7-1-3-9-15

V5-5

Even’s Good Girl har fyra segrar på fem starter i år och ett bra läge och en perfekt proposition. Alfas Leonore har fått ett par lopp i kroppen och är på väg att hitta formen. Global At Work gör debut i ny regi och måste passas direkt. Text Man Hörsta är snabb ut och leder länge.

Ranking: 3-5-7-4-10-9-11-1-2-12-6-8

Systemförslag

V5-1: 3,5,7. Res: 1,2.

V5-2: 8 Don Viking. Res: 7,5.

V5-3: 1,2,6. Res: 4,3.

V5-4: Alla femton hästarna. Res: 6,8.

V65-5: 3,4,5,7. Res: 10,9.

Systemet kostar: 3x1x3x15x4 = 540 rader/kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 4 Hazard In – 7 Gala Shadows - 10 Foppa. Outs: 1 No Name

Lopp 2: 12 Järvsö Nilsingemar - 11 Wilda Simon – 9 Gordon Ålj. Outs: 7 Slotts Snabbis.

Lopp 8: 1 Nr Alabama - 2 Foppa Sisu - 7 Tattoo Avenger. Outs: 11 So Bear.