Medaljregn till Njurunda MK – systrarna tog silver och brons i skotercross-SM

Inför den avgörande SM-finalen hade systrarna ett bra läge att utöka prisskåpet. Thea låg tvåa och Hilda trea inför den avgörande tävlingen.

Och de lyckades hålla undan.

Totalt körde Hilda in 20 poäng och Thea 18 poäng under lördagen, vilket räckte till att befästa platserna. Suveränen Marica Renheim gick intet att göra, då hon ledde stort redan inför tävlingarna. Renheim gick rent och plockade hem 25 poäng, vilket hon gjorde under samtliga tävlingar under säsongen.

Näst bäst för dagen på damsidan blev Jenny Lundström, Skellefteå MS, som körde in 22 poäng.

Slutställning stock, dam:

1) Marica Renheim, Lima MS, 175 poäng, 2) Thea Arnesson, Njurunda MK, 140 poäng, 3) Hilda Arnesson, Njurunda MK, 134 poäng.

Slutställning open, herr:

1) Petter Nårsa, Tväråns Intresseförening, 172 poäng, 2) Axel Johansson, Tavelsjö SK, 129 poäng, 3) John Stenberg, Lofsdalens Skoterklubb, 126 poäng, 5) Oskar Englund, Njurunda MK, 110 poäng.