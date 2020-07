Medelpads unga skidlöften på gemensamt barmarksläger: "Inte så vanligt att klubbar samarbetar"

Under helgen deltog juniorlängdskidåkare från distriktets sex klubbar i ett gemensamt barmarksläger på Södra berget. Runt 40 åkare i åldrarna 16 till 20 år representerade Bergeforsen SK, IF Strategen, Stockviks SF, Matfors SK, Lucksta IF och Alnö SK.

– Det är nog inte så vanligt att klubbar samarbetar så här, vi är väldigt stolta över det. Det är väldigt bra när vi är ett sånt litet distrikt, säger Jörgen Bergström, ordförande i IF Strategen och fortsätter:

– Det är många talanger vi tappar för att det inte finns något bra sätt att fortsätta i de mindre klubbarna, då är det bra att vi kan hjälpas åt och behålla åkare.

Det är tredje året som samtliga skidklubbar i Medelpad går ihop och samarbetar för att anordna läger under sommaren.

Vad har ni för ambitioner under en sån här helg?

– Bra träning framförallt. Många av åkarna går på skidgymnasium och nu under sommaren ska de ju sköta träningen själva. Vi försöker klämma in ett par läger där de kan träna tillsammans och få in lite mer av den tävlingsliknande miljön, säger Bergström.

Lägret pågick torsdag till söndag med två pass om dagen. Under vanliga omständigheter ordnas även lunch ihop på lägren, men med anledning av corona åkte ungdomarna i år hem mellan passen för att äta och återhämta sig.

Backtest i löpning, mountainbike, långpass löpning, stavträning och rullskidor var några av de träningsformer som lägret avverkade. Under söndagen när ST var på plats var det backrace på rullskidor som gällde. Tre heat, vardera ungefär 1,2 kilometer uppför.

De tre heaten gick med fem personer i varje startgrupp. Ju bättre tid man hade i det inledande individuella testheatet desto längre fram i startfältet hade man sin plats. För att öka tävlingsinsatsen gick det att både avancera och trilla ned mellan startgrupperna inför samtliga tre heat.

Samarbetet mellan klubbarna uppskattas tydligt av både arrangörer och åkare. Bland deltagarna på lägret fanns de lite extra framstående åkarna Tove Ericsson, 17, från Stockviks SF och George Ersson, 19, från IF Strategen.

– Det är kul att få träningssällskap nu under sommaren och få sparring på intervallpassen. Alla får ut något av varandra på något sätt, säger George Ersson.

Vad har varit roligast under lägret?

– Jag tycker nog att det passet du fotade var roligast, det är ganska speciellt med bara backe. Det blir lite annat, man kan inte gå på fullt från start och måste tänka efter lite, säger Ersson.

I början av juli blev George uttagen till landslaget och kommer även att representera Medelpad under junior-VM i Polen i februari tillsammans med Tove.

– Det känns jättekul. Landslaget har ju varit ett mål sen man var liten, jag har tävlat i blågult förut men det är en annan grej att vara med i laget, säger han.

Under de senaste åren har Sverige haft ett starkt lag på damsidan, med namn som Frida Karlsson och Ebba Andersson.

Det har ju varit lite lugnare på herrsidan ett tag, ser du det som en öppning?

– Ja absolut, jag hoppas att landslagstränarna ser viljan i en, att man är seriös och har tydliga mål.

George kommer fortsätta att lägga upp sin träningsplan och bolla idéer med sin tränare i Lycksele. Träningsmässigt är det landslagslägren som gör den stora skillnaden.

– Jag kommer fortsätta med min tränare som vanligt, men det känns väldigt sparrande att få träna med laget, säger Ersson och fortsätter:

– Men sen brukar ju alltid farsan ha lite tankar också, haha.