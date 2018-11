Utökad serie och sju nya lag – här är helt nya division 3 mellersta Norrland

Division 3 mellersta Norrland får en rejäl renovering till kommande säsong. Serien har fått två extra lag, vilket innebär att det kommer bli totalt 50 matcher fler i serien 2019. Dessutom är sju av 14 lag i divisionen nya sen förra säsongen.

Tre ångermanländska lag försvinner. Suveränen Anundsjö IF tog uppflyttningen efter att ha gått obesegrat genom serien. För Arnäs IF och Höga Kusten blev det nedflyttning. Ur serien åkte även Sundsvallslaget Kubikenborgs IF och Lillhärdals IF från Härjedalen.

Från division 2 har nedflyttade Härnösands FF tillkommit. Från fyran har Lucksta IF och Ope IF varit klara sen tidigare. I måndags blev det också bekräftat att Sollefteå GIF och IF Älgarna, till klubbarnas stora glädje slipper spela i norra Norrlands-serien och därmed blir de två extralagen i mellersta.

Två lag som var betydligt mer besvikna med serieindelningen var hälsingeklubbarna Norrala IF och Söderhamns FF som flyttas norrut från division 3 södra Norrland och får betydligt längre resvägar än 2018.

Här är samtliga lag som spelar i serien 2019: