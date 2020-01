Midsommarväder mitt i vintern – här öser regnet ner i Sundsvall: "Syndafloden är här"

Inledningen av det nya decenniet har varit varm – och enligt prognoserna ser det milda vädret ut att hålla i sig. Vid lunchtid på onsdagen började regnet plötsligt ösa ner i Sundsvall och flera medborgare upplever vädret som märkligt.

"Syndafloden är här!", skrev en Sundsvallsbo vid klockan 11.30 på onsdagen.

"Hade detta varit på sommaren så hade man kunnat tro att det var världens åskväder på gång", svarar en annan på sociala medier.

"Det här är vinter. Bara en jävligt dålig sådan", konstaterar en tredje.

