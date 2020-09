Miljöbrott kan ha begåtts vid dammsänkning – fastighetsägare drabbade: "Vi beklagar besvär"

Vilka miljöskador som den snabba tömningen av dammen orsakat är än så länge oklara.

– Konsekvenserna för djurlivet kan vara att rom och ägg som hamnar ovanför vattenlinjen går till spillo. Musslor hinner inte flytta på sig när det går så snabbt. Däremot borde fiskarna ha klarat sig, säger Per Ahlenius på länsstyrelsen.

Spekulationerna om att dammluckorna av någon anledning öppnats kan nu avfärdas. Med start på tisdag har dammen vid Milsbro tömts på vatten genom att mer vatten förbrukats för elproduktionen än det vatten som tillförs via Gnarpsåns tillrinning.

Infallstuben till kraftverket sitter i botten av dammen och det finns utrustning som ska styra vattennivåer i dammen och vattenförbrukningen via kraftverket. Utrustningen ska också larma när nivåerna förändras.

– Det vi kan se i dagsläget är att det rör sig om ett tekniskt fel och att det sannolikt inte funnits någon yttre påverkan, säger Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef för Tillväxt och service vid Nordanstigs kommun.

En närmare utredning ska ske av varför inte jourpersonalen på Nordanstigs bostäder AB fått larmet.

Den snabba och oplanerade sänkningen resulterade i att flera fastighetsägare fick problem med sin vattenförsörjning.

– Det här är olyckliga omständigheter och vi beklagar de besvär som drabbat några fastighetsägare i området, säger Hans-Åke Oxelhöjd på Nordanstigs kommun.

För att snabbare återställa vattennivån i Milsbron har Nordanstigs kommun ökat avrinningen från dammen i Gällsta. Där sänks vattennivån med uppåt en halvmeter för att öka tillrinningen nedströms.

– Tyvärr är det väldigt liten tillrinning i alla våra vattendrag just nu. På vissa platser rapporteras om lägre vattenstånd nu är under torrsommaren 2018, säger Per Ahlenius på länsstyrelsen.

Företrädare för Nordanstigs kommun hoppas på en så snabb återfyllnad av dammen att det inte uppstår någon risk för skred i strandkanterna.

Den planerade provsänkningen av dammarna i Gnarpsån är tänkt att ske med start den 19 oktober och pågår under ett halvår.