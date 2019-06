En älskad bror har somnat in – minnesord över Erik Söderholm

Erik var född i Äkrom. När han var sex år flyttade familjen med sina två barn till faderns föräldrahem i Bergsåker. Långt senare övertog Erik gården och han blev den fjärde generationen på jordbruksfastigheten.

Efter realexamen och värnplikt blev det två år i USA. Genom Hushållningssällskapets kontakter med University of Minnesota fick en grupp utbytesstudenter, däribland Erik, möjlighet att åka till USA. Vårvintern 1956 tog han Amerikabåten från Göteborg till New York för att sedan ta sig vidare till Minnesota. Första året gällde studier på universitetet samt praktik på olika jordbruk. Under andra året åkte Erik och gode vännen Ragnar Sundberg från Luleå längs hela västkusten i USA. De började i söder och arbetade på en sparrisfarm och fortsatte sedan norrut på olika gårdar alltefter skördetidens gång, för att slutligen hamna i Oregon med arbete i skogen. Det var lärorika år som Erik varmt värdesatte.

När Erik kom hem från USA började han med potatisodling vid föräldrahemmet i Bergsåker och 1966 startade han ett potatisskaleri, Sundsvallspotatis, i den gamla ladugården. Många är de Sundsvallsbor som ätit en av Eriks skalade potatisar på restauranger, skolor, äldreboenden och sjukhuset.

1960 tog han flygcertifikat och var i många år verksam inom Sundsvalls Flygsällskap, både som segelflygare och bogserpilot. Han var även verksam i Frivilliga Flygkåren under många år. Den stora passionen var dock sjöflyg och otaliga var de turer med det egna sjöflygplanet SE-GOA med den svenska fjällvärlden som favoritresmål.

1963 gifte sig Erik med Stödeflickan Astrid Widmark. De fick två barn och sedermera två barnbarn. Familjen har bott i Granlo och Lillhällom för att slutligen flytta tillbaka till föräldrahemmet i Bergsåker. En stor del av fritiden har spenderats i fritidshuset i Vigge.

Förutom jakt, fiske och flyg, har Eriks stora intresse varit att resa. Tillsammans med familjen har han besökt ett stort antal länder jorden runt.

En god medmänniska har lämnat oss.

Älskad. Saknad.

Storasyster Anna-Märta