En älskad far har somnat in – minnesord över professor Hans-Erik Nissen

Pappa föddes i Kiel av svensk mor och tysk far. I januari 1937 kom familjen till Sverige. De bosatte sig i Stockholm där pappa växte upp och där han tog studenten. Han utbildade sig till kemiingenjör på KTH och 1950 gifte han sig med vår mor Gertrud som han lärt känna redan 10 år tidigare. Paret flyttade till Timrå och sedan till Sundsvall. Pappa började arbeta som ingenjör på Östrandsfabriken. Han rekryterades därefter till SCA:s huvudkontor i Sundsvall. Där var han under perioden 1962-1969 ansvarig för att bygga upp SCA:s första dataavdelning. Han fortsatte sedan den nya arbetsinriktningen mot informationsteknologi genom studier och forskningsarbete på KTH under professor Börje Langefors. Han startade och drev också ett eget företag inom sitt nya ämnesområde. 1974 flyttade familjen till Eskilstuna då vår mor fått en överläkartjänst där. Då började pappa en tjänst som professor i Informatik vid Lunds Universitet, en tjänst han hade fram till sin pensionering. Arbetet och familjen var det som låg honom varmast om hjärtat.

Under 50-talet föddes vi fyra söner. Helgerna med familjen under vår uppväxttid spenderade vi ofta ute i naturen eller i trädgården där pappa förevisade oss gymnastiska övningar som den gamle KFUM-gymnast han var. I sin arbetsroll som konsult hade han sitt kontor hemma och trots sin plikttrogenhet i arbetet hade han allt som oftast tid att avbryta jobbet för att ge oss sin uppmärksamhet. Detta som den varma och närvarande pappa han var.

Pappa och mamma var ett samspelt föräldrapar. Tyvärr blev pappa änkling 1993 och levde sina sista 26 år själv. Fortsatt samarbete och kontakt med forskarkollegor både nationellt och internationellt var centralt för honom under den tiden fram till att han 2013 drabbades av en stroke som hindrade honom från fortsatt arbete. Så sent som hösten 2012, som 86-åring, var han en av talarna vid en internationell konferens i Spanien inom sitt ämnesområde. De sista åren var hans hälsa vacklande och nu har han stilla somnat in med sönerna vid sin sida.

Människor som pappa träffade, vare sig det var i arbetet eller privat blev alltid bemötta av hans lågmälda vänlighet och hjälpsamhet.

Vi minns vår pappa med värme och tacksamhet. Han sörjs närmast av oss söner med familjer och av vår moster Gunilla samt av övrig släkt och vänner.

Sönerna Björn, Erik, Ingmar och Arne.