En duktig jazzmusikant har somnat in – minnesord över Arne Lidén

Under 1970-talet arbetade Arne Lidén på Televerket i Sundsvall. Parallellt med arbetet var han körpianist och arrangör i Tonica-kören.

1980 flyttade han till Östersund där han blev teledirektör för Jämtland. Efter pensioneringen flyttade Arne med fru Kerstin till Karlstad. Arne ägnade allt mer tid åt sin stora hobby klassisk jazz på piano. Han var under en period ordförande i Pensionärsuniversitetet i Karlstad och startade där en jazzlyssningsgrupp som fortfarande är aktiv.

Många amatörer och även professionella jazzmusiker har lutat sig mot Arnes svängiga, eminenta och utsmyckade pianokomp. En god pianist öppnar möjligheter för andras improvisationer.

Balansen mellan höger- och vänsterhanden präglar också kompgruppens gemensamma uppfattning om hur man får jazzmusiken att svänga. Det är inte bara matematisk tonbildning som gäller, utan blå toner, taktförskjutningar och pauseringar spelar roll. Arne var begåvad med alla dessa attribut och det var en glädje att få spela tillsammans. En av hans idoler var pianisten Teddy Wilson. En tidningsreporter bjöd på ett festligt syftningsfel då han skrev att Arne Lidén låter som Teddy Wilson i hans bästa stunder.

En annan episod inträffade i Sundsvall när artisten Lena Ericsson vid ett genrep med Arnes kompgrupp räknade in en låt i E-dur med fyra kors. Arne viskade till kompisarna “Vi kör i Eb istället”. Man startar och Lena slår av och säger “Det där var inte E-dur”.

Så är det med absolut gehör.

Louis Armstrong fick en gång frågan “Vad är jazz?”.

Louis svarade “ If you don’t feel it you will never understand what it is”.

En lista över Arnes uppdrag kan bli ganska lång.

Här kommer några viktiga banduppgifter:

I Boden gjorde Arne lumpen och spelade i regementets storband. Under sin tid i Stockholm gjorde han diverse dansspelningar i festlokaler och hopplockade band.

Under Sundsvallsepoken var han körpianist och arrangör i Tonica-kören med solister Hayate Café, Lena Ericsson, Silja Bloo, Claes Jansson med flera. Uppstart med Arne Lidéns kvintett med sju spelningar på Jözzejazzen i Arvika med Barbro Olsson som gästartist. Direktsändning i Sveriges Radio “I afton dans”.

Östersundsepoken – Nine Persons med Kicki Jacobs. Artister Helen Sjöholm, Dompan, Svante Thuresson m fl.

Karlstadsepoken – körpianist i Hembrygden, Per Berggrens kvintett, 78-varvarna.

Arne bodde om somrarna granne med Jörgen Zetterqvist vilket gav många tillfälliga spelningar i olika jazzgrupper.

Medmusikanten Kurt Bertrandsson