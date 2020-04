Misstänks ha hotat att skjuta elev – har tidigare haft en relation med flickan: "Största allvar"

På torsdagseftermiddagen fick eleverna på Vibackeskolan på Alnö låsas in i skolan under dramatiska former. Utanför rörde sig beväpnad polis medan lärarna fick i uppdrag att bevaka entréerna till skolan. Orsaken ska ha varit ett telefonhot som kommit in till en elev på skolan – och skolan ville säkra elevens trygghet.

En misstänkt man i 25-årsåldern greps under dramatiska former av polis i Ljustadalen senare på torsdagseftermiddagen.

Åklagare Jens Göransson leder nu förundersökningen.

– Det är i sin linda nu och det oklart vem som tagit emot hotet. Om det är flickan själv eller någon kamrat. Vi ska hålla förhör för att se vem som tagit emot det, vem som sagt vad och hur hotet är uttryckt, säger Jens Göransson.

Ser man extra allvarligt på händelsen då det har skett på en skola?

– Visst är det så, säger han.

Kan du bekräfta att det varit hot om en skjutning?

– Nej, det kan jag inte. Det är väldigt vagt vad som har uttalats och jag hoppas att det ska komma fram under fredagen. Polisen har, med rätta, tagit det här på på största allvar. De har agerat rätt, effektivt och bra som man ska i de här situationerna, säger Jens Göransson.

Har polisen hittat något vapen?

– Nej, det har man inte, säger han.

Enligt åklagaren är mannen sedan tidigare misstänkt för brott mot flickan. De har haft en relation som tagit slut, vilket blivit upploppet för en lång rad brottsmisstankar.

– Vi håller sedan tidigare på att utreda bland annat misstankar om misshandel, olaga hot och övergrepp i rättssak som ska ha skett mot flickan, säger Jens Göransson.

Brotten ska ha skett under de senaste månaderna och bara dagar innan vapenhotet ska mannen ha gjort sig skyldig till grov stöld genom att med visst våld stulit en mobiltelefon från tonårsflickan.

– Vi jobbar brett och febrilt med det här, säger åklagaren.

Under fredagen kommer man att hålla förhör med den inblandade flickan, hennes kompisar och andra personer som kan ha kännedom om händelserna.

Hur ställer sig mannen till brottsanklagelserna?

– Han har förnekat brott nu och han ska höras under fredagen om de tidigare brotten, säger Jens Göransson.

Åklagaren räknar med att mannen kommer att sitta frihetsberövad till åtminstone lördag. Då ska nya förhör hållas med den misstänkte tillsammans med hans försvarare om det senaste brottet som han nu är misstänkt för.

– Vi kommer att fortsätta att jobba med det här i helgen, säger Jens Göransson.

Senast på söndag ska den misstänkte mannen begäras häktad.

ST har även sökt mannens advokat för en kommentar.