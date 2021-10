Misstänks ha våldtagit och tvingat barn att skicka nakenbilder – tidigare idrottsledare åtalas

Under de senaste två åren ska mannen med vid upprepade tillfällen ha försökt förmå tonåringar att skicka nakenbilder på sig själva.

Mannen ska via bland annat sms och sociala medier ha försökt få tonåringarna som är under 18 år att, genom betalning, begå sexuella gärningar inför honom via nätet.

Brotten uppdagades efter att ett av barnen polisanmälde mannen för våldtäkt tidigare i år. Mannen ska i samband med det ha hotat att skjuta barnet och barnets familj – om barnet polisanmälde händelsen.

Efter det har flera barn trätt fram och polisanmält mannen för sexuella närmanden. Ytterligare ett barnen ska då ha blivit utsatt för hot av mannen.

Mannen, som suttit häktad sedan i juli, har skickat bilder till barnen på sitt kön samt då han utför sexuella handlingar.

Vid flera av brotten har mannen enligt åtalet swishat pengar till barnen, men han ska även ha betalat med snus och erbjudit idrottsutrustning eller öl i utbyte mot nakenbilderna och de sexuella videosamtalen.

Mannen åtalas även för grovt barnpornografibrott då han ska ha haft över 170 barnpornografiska bilder, varav en bedömts som särskilt hänsynslös och grov. Han har även haft över 300 filmer med barnpornografiskt material, varav några timmar av materialet har bedömts som särskilt hänsynslöst och grovt.

Enligt åklagaren bör brottet bedömas som grovt med hänsyn till att barn blir utsatt för sexuella övergrepp av vuxna och genomför sexuella handlingar på vuxna personer.

Brottsmisstankarna mot mannen rör våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt övergrepp, försök till utpressning, sexuellt ofredande och övergrepp i rättssak.

– Det rör sig om flera målsäganden och det har funnits flera kontaktytor där man kommit i kontakt med dem, säger kammaråklagare Christina Edlund Nilsson.

Åklagaren vill med hänsyn till de drabbade inte kommentera om mannen kommit i kontakt med barnen via den idrottsklubb där han tidigare varit aktiv.

Bland åklagarens bevisning finns bland annat utdrag gällande mannens anställning, skärmdumpar, swish-meddelanden, utdrag från Bank-id, bilder från Snapchat och Instagram och bilder från den åtalades bostad.

– Jag bedömer bevisningen som god sedan får vi se vad tingsrätten säger efter några dagars bedömning. Och om det överklagas får hovrätten bedöma det, säger Christina Edlund Nilsson.

Enligt åklagaren förnekar den misstänkte mannen brott. Huvudförhandlingen väntas pågå i Sundsvalls tingsrätt i sex dagar och inleds i början av nästa vecka.