Misstänkte mannen släppt på fri fot – efter hotet som låg bakom polisinsatsen på Vibackeskolan

Elever och personal på Vibackeskolan på Alnö låstes in i skolan under dramatiska former efter att det ska ha kommit in ett hot riktat mot en elev på skolan. Senare under dagen greps en misstänkt man i under dramatiska former av polis i Ljustadalen.

Under fredagen framkom att mannen tidigare ska ha haft en relation med eleven och att han sedan tidigare är misstänkt för andra brott mot henne.

Åklagare Jens Göransson berättade att mannen förnekat brott och att han senare skulle höras om brott som ska ha begåtts tidigare. Jens Göransson räknade med att mannen skulle sitta frihetsberövad till åtminstone lördag, då nya förhör skulle hållas med den misstänkte och hans försvarare.

Efter lördagens förhör släpptes mannen.

– Åklagaren ansåg inte att det fanns skäl för häktning. Man har säkrat de utredningsåtgärder som skulle göras, men utredningen fortgår och misstankarna kvarstår, säger Anderz Ohlsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen.

Eventuellt kan brottsrubriceringen ha kommit att ändras.

Ser ni någon risk för flickans säkerhet nu när mannen släppts?

– Svårt att bedöma. Men sannolikt har åklagaren bedömt risken som ringa, annars hade han begärts häktad, säger Anderz Ohlsson.