Mittuniversitetet ställer in utlandspraktiken – flera hundra studenter påverkas

Under tisdagen kom beskedet all undervisning via Mittuniversitetet nu ska ske på distans. För att förhindra smittspridning av coronaviruset väljer nu universitetet också att ställa in all utlandspraktik.

"Vår personal, våra studenter och vår verksamhet ställs inför utmaningar som vi aldrig tidigare tvingats hantera. Det ställer stora krav på oss, men vår inställning är att vi vill göra allt för att kunna garantera studenterna en fullvärdig utbildning som fortsatt håller hög kvalité", säger Anna Olofsson, dekan vid Fakulteten för humanvetenskap, i ett pressmeddelande.

Målsättningen är att samtliga elever ändå ska kunna genomföra hela sin utbildning.

Mittuniversitetet har beslutat om följande riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik:

• Verksamhetsförlagd utbildning/praktik fortgår som vanligt om studenten är frisk och inte har sjukdomssymptom, karantänbehov eller nedsatt immunförsvar.

• All verksamhetsförlagd utbildning/praktik utomlands ställs in.

• Studenter som vistats utomlands under de senaste 14 dagarna ska med omedelbar verkan avstå från verksamhetsförlagd utbildning/praktik i 14 dagar.

• Studenter som har sjukdomssymtom, även lindriga symptom, såsom förkylning, torrhosta, feber eller andningsbesvär, eller nedsatt immunförsvar, eller bor tillsammans med någon som är sjuk ska stanna hemma från sin verksamhetsförlagda utbildning/praktikplats.

"Det här är åtgärder som berör flera hundra studenter på många olika program. Vi har till exempel 170 lärarstudenter och 90 sjuksköterskestudenter som ska genomföra sin VFU inom kort. Även socionomprogrammet, risk- och krishanteringsprogrammet, idrottsvetenskapliga programmet och flera andra utbildningar berörs. I många fall kommer det att krävas individuella lösningar och vi får acceptera att det kan krävas nya åtgärder längs vägen", säger Anna Olofsson.