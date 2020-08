Mördade Ångebons syskon om de misstänkta männen: "De har tagit allt ifrån oss"

Under rättegångens andra dag berättar familjen om den unge mannen som dödades under brutala former i sitt hem i Ånge i december i fjol.

– Vi upplevde att allt var bra, han hade träffat en flickvän och sökte jobb. Drogproblemen var överståndna, säger pojkens pappa.

Att 20-åringen dragit sig undan från droger var också något som en av de misstänkta bekräftade under rättegången.

Pappan kände innan dådet bara till namnen på ett par av männen som åklagaren anser ha varit inblandade i rånmordet. De två ynglingarna som misstänks för att ha begått själva mordet hade han aldrig hört talas om.

Familjen beskriver sin nu döde son och bror som levnadsglad, aningen rastlös och väldigt mån om familjen.

– Jag minns aldrig att vi bråkade, säger ett av syskonen.

Familjen fick kännedom om det som hade hänt morgonen efter mannens död. Sista kontakten hade pappan med sin son tidigt kvällen innan, när sonen ville ha tips på hur han skulle tillaga en maträtt som han skulle laga till sig och sina vänner.

– Det känns otroligt tungt, säger pappan i ett försök att beskriva känslor han säger inte går att förklara.

Den mördade mannens syskon håller med.

– Det är det värsta jag har varit med om, och jag hoppas jag slipper uppleva något liknande någon mer gång. Man sover inte, man äter inte och det påverkar allt, även mina relationer, säger en av dem.

Ett annat syskon håller med.

– Vi brukade gå på konserter, vandringar och göra restaurangbesök ihop. Vi var båda väldigt intresserade av friluftsliv och musik.

Syskonen berättar om chocken de drabbades av när de fick veta att brodern hade blivit dödad "under tortyrliknande former" som det har beskrivits från åklagarhåll.

– Jag läste det i tidningen och nu sitter jag här. Jag såg fram emot att fortsätta utveckla min och min brors relation och att de här männen har tagit bort honom från vår familj är sjukt. De har tagit allt, säger ett av syskonen.