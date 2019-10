Möt monster, fantomskepp och hemsökta prästgårdar – det spökar och kittlar i höstens barnböcker

Tokspännande fiktion från Borgvattnets spökprästgård

Tobias Söderlund: Prästgårdens hemlighet (Rabén & Sjögren, 9–12 år)

I Sverige har vi ett av världens mest hemsökta hus – Borgvattnets prästgård i Jämtland. Där bryter sig Vanessa och ett par kompisar in utanför öppettid för att filma spökeriet. Vanessa har en Youtubekanal och vill ha fler följare.

Men något går fel. Spökerierna stannar inte inne i prästgården utan följer med ut. Och Vanessa tycks vara måltavlan.

Att författaren inte hittat på egna miljöer utan utgått från en omgivning som redan finns och som är omvärvd av hemligheter ger berättelsen en extra förankring och verklighetsdimension. Det ger läsaren något att utgå från och några kanske rentav har varit där själva.

Det blir helt enkelt en tokspännande bok, en riktig bladvändare från första stund.

Också porträttet av Vanessa är realistiskt. Hon är en rätt jobbig tonåring och inte minst får hennes pappa ta en hel del skit, både besvikelsen över föräldrarnas skilsmässa och allt som kolliderar i henne av lögner och problem runt hennes kompisrelationer. Hur hon har trasslat till det för sig med kompisar är ett parallellt spår i boken som rullas upp undan för undan och blir ett extra spänningsdriv. Den blir också väldigt tydligt att prästgården är ett hus märkt av mänsklig tragik.

Helt säker kan man inte vara på vad som händer utanför Vanessa och vad som händer i henne. Men ställd mot den realistiska bakgrunden blir spökhistorien extra accentuerad och färgstark, och mötet med det okända blir till slut ett möte som alla vinner på; där de levande får sin värld vidgad och ett nytt perspektiv på vad som är viktigt. Här finns också mycket allmänmänskligt som går rakt in. Osäkerhet. Viljan att imponera, att visa att man är någon, och hur fel det kan bli.

Tuff psykologisk och trovärdig thriller om att försvinna som om man aldrig funnits

Peder Nääs Sundemyr: Den svarta boken (B.Wahlströms, 9–12 år)

En svart bok är normalt en där man hamnar om man betett sig oönskat. Men om ens namn skrivs in i den bok som Gabriel hittar i källaren på huset där han just flyttat in, med pärmar så mörka och sugande som om de vore en del av ett svart hål, försvinner man totalt. Så grundligt att ingen minns en; som om man har aldrig funnits.

Här är en tuff psykologisk thriller som på ett djupt plan förstås ställer frågan vad det egentligen innebär att existera. Men den handlar också om vad som kan hända när en enskild människa får för mycket makt, och hur en som själv blivit illa behandlad kan vara farlig.

Slutet är originellt men jag blir ledsen i hjärtat av det.

Den är mycket välskriven och låter en komma på insidan av Gabriel, och känna hur det känns att vara mobbad, förföljd och nedvärderad. Den visar tydligt hur makt ärvs, hur det alltid finns nya kandidater till en ledarroll när någon i hierarkin försvinner. Och hur en vilja att göra världen bättre, genom att ta bort dem som förstör, kan ge fruktansvärda bakslag. För till slut kan Gabriel inte sluta. Och den hemlighet han har äter honom alltmer inifrån.

För jag hade verkligen börjat gilla Gabriel. Det som händer känns liksom för hårt, för kallblodigt. Eller som om författaren hade börjat tröttna på sin egen historia, eller som om det bäddar för en sorts fortsättning. Hur som helst – boken är en isande och väldigt trovärdig skräckis som väcker många tankar.

Från Cheopspyramiden till ISS – jordens mest fantastiska byggen i kortformat

Jens Hansegård och Anders Nyberg: Jordens fantastiska byggen (Bonnier Carlsen, 6–9 år)

I den här boken finns inget övernaturligt alls, utom att det är så övernaturligt skickligt att människor kunnat skapa sådana här saker. Här är en snabbspolning bland jordens mest imponerande byggnadsverk, från antiken och framåt, i korta fakta och barnvänliga men ändå välliknande teckningar.

Några är välkända, som Cheopspyramiden och Colosseum. Andra är mindre kända,, som Stora Zimbabwe, fram till 1400-talet ett mäktigt handelscentrum i Afrika, eller Winchester Mystery House i USA, privat 160-rumshus byggt av paranoida och spökrädda Sarah Winchester, änka efter gevärstillverkaren William Winchester.

En allmänbildning i kortform som är minst lika intressant för den vuxne.

Här finns kuriosaberättelser, som hur tornet i Pisa började luta. Och svindlande perspektiv, som att Kinesiska muren tog 2000 år att färdigställa (lika lång tid som mellan oss och Jesus), eller att templet Angkor Vat i Kambodja byggdes av 300 000 arbetare och 6 000 elefanter, och tempelområdet är lika stort som staten Monaco.

Dagens skyskrapshysteri tas upp, med världens i dag högsta byggnad, Khalifatornet i Dubai som mäter 828 meter, och planer på hus som är över en kilometer höga. Och givetvis hör ISS, Internationella Rymdstationen, hemma här. Det är kanske det mest fantastiska mänskliga bygget av alla, inte ens förankrat på jorden.

Boken är enkel, snabbläst och intressant; en allmänbildning i kortform som är minst lika spännande för den vuxne och som man kan läsa och ha behållning av även utan ett barn bredvid sig.

Roligt läskig rimsaga som nog kan bli mångas favorit

Bonny Becker och Mark Fearing: Den fasanfulla färden med buss nummer 13 (Översättning: Suzanne Öhman; Rabén & Sjögren, 3–6 år)

Även mindre barn gillar läskiga böcker, och här är en rimsaga där det nog är få som blir skrämda på riktigt.

Oskar ska åka till mormor och kliver på nattbussen, som visar sig vara porten till en annan värld. Han möter ett brokigt persongalleri och särskilt den syltandade chauffören blir läskigare för varje uppslag.

Rimmen är gjorda med speciell finess (sista raden i varje strof rimmar med alla andra strofers sista rad, snyggt gjort av översättaren att få till det), och snärtiga rim är bra för att snappa upp och lära sig utantill. Men det är ändå bilderna som är den stora upplevelsen.

Här växer ögon, ormar, huggtänder och allt möjligt i en enda galen röra allteftersom det blir allt läskigare. Men den modige Oskar är inte bara snäll och väluppfostrad, och han finner förstås på råd. Här finns så mycket humor och flödande bildspråk att denna bok nog kan bli en favorit hos många.

Poetiskt och vackert om mamma som skydd mot monstren

Jenny Bergman och Alexander Jansson: Hej alla monster (Bonnier Carlsen, 3–6 år)

Skräck kittlar men är ju också skrämmande. För att göra det farliga överkomligt väljer många författare humor, men här är en bok som valt något mjukt, tryggt och vackert i stället. Mamma.

Monster upptar en stor del av populärkulturen och de små kan vara väldigt rädda för sådana. Här bestämmer barnet att mamma ska bli ett monster och att de tillsammans ska gå ut i monstervärlden. De möter häxor, troll, vargar med mera, talar om dem, lär känna dem. Figurerna ser lite datorspelsstela ut, men skogsmiljöerna är ljuvliga: nattmörker, knotiga träd, läskigt och mjukt besjälat.

Att mamma är med och att det är barnet som tar kommandot är väl en sorts psykodrama. Monster föds ur rädslor och när vi har kontroll över dem kan de inte skrämma oss längre.

Lite tveksam är jag dock till att man berör det mest skrämmande av allt: att mamma skulle överge barnet. Även om det genast blåses faran över skulle det ha blivit en lika vacker, poetisk och rädslodödande bok även utan det inslaget.

Spökskepp i Gamla Stan – bok för alla som drömt om att segla ett skepp

Mårten Sandén och Lina Bodén: Sjörövarhöst (Rabén & Sjögren, 3–6 år)

Den Flygande Holländaren är ett legendariskt spökskepp. Det visar sig för sjömän när deras eget skepp är dömt att gå under, och därför för det skräck och olycka med sig. I boken finns också Månvandraren; en annan sorts spökskepp som är vackert och drivet av människors drömmar. Men också det kan vändas i sin motsats om det används fel.

Här uppstår en ny berättelse ur klassikern Den Flygande Holländaren. Stella är adopterad av Miriam som driver en antikhandel i Gamla Stan. En dag kommer det in en sjömanskista, vars innehåll drar till sig en sjörövarättling, Kapten Benbow. Han vill hitta Månvandraren och ta befälet över den. Stellas härkomst är ett parallellt mysterium som nystas upp.

Sagovacker bok för alla som drömmer om att segla ett skepp.

Antikbutiker är gråzoner mellan tider och världar, liksom Gamla Stans ålderdomliga miljö. Bland Stellas vänner finns både féer och barn som bor på taken, skorstensbarn. Bilderna är stämningsfulla små impressionistiska tavlor som understryker den redan starka sagokänslan. Därför stör det mig att det finns mobiltelefoner och övervakningskameror – verktyg för att skapa realistisk nutid som inte passar in.

Här skildras sällan hur personerna känner sig, och därför lever jag min in mindre. Men det är mycket handling och dialog och på slutet också en hel del känslor. Där tätnar berättelsen till en riktigt salt historia om hur det kan gå när man längtar för mycket efter makt och kontroll. En saga för alla som drömmer om att segla ett skepp.