Möt profilen bakom Sundsvall Hockeys nya låt – berättar om vägen tillbaka till musiken: "All prestige är borta"

I början av oktober släppte Sundsvall Hockey en ny kamplåt, eller supportersång, för att använda Daniel Koskinens ord: "Sundsvall Blå".

Idén fick Koskinen i somras.

– Det finns några gamla låtar sen förr men ingen som riktigt passar in i den här nysatsningen som vi gör, säger han.

Efter lite sonderande fastnade han för Danny Cooltmoore och tog kontakt.

– Jag hade hört att det är mycket Sundsvallsgrejer i hans låtar och vi vill ju styra allt lokalt så mycket vi kan. En lokal artist var förstavalet, så det var kanonroligt när han sa ja, säger Daniel Koskinen.

Bakom artistnamnet Danny Cooltmoore döljer sig Dan Henriksson som skred till verket.

– Jag hade ett gäng stödord och hade även fått förslag om att de ville att jag skulle göra en variant på en tidigare låt, "Låt himlen vara blå" så ramen var ganska klar, säger Danny Cooltmoore.

– Sedan har vi höjt tonarten och ökat tempot litegrann. Vi tänker utifrån ett läktarperspektiv, att vi står där.

Resultatet blev alltså "Sundsvall Blå", och gensvaret har inte låtit vänta på sig, menar Daniel Koskinen.

– Det är riktigt häftigt, redan första gången vi spelade den som introlåt sjöng fansen med. De har tagit till sig den snabbt, säger han.

Tanken är att låten både ska spelas i samband med introt och vid hemmamål, där en del av refrängen klipps ut.

För Danny Cooltmoore är det inte hans första låt tillägnad en klubb.

– Jag har gjort en till Selånger Bandy och så till Giffarna förra året, säger han.

Även Danny Cooltmoore själv har märkt av responsen som han menar varit överväldigande.

– Låten har tagits emot mycket större än vad jag trodde med över 10 000 spelningar på Spotify, säger han.

– Jag har aldrig tidigare fått så mycket frågor på Instagram, Messenger och sådär kring låtar. Men kring den här har det varit mycket "oj vad kul att du gjort en låt till Sundsvall Hockey". Det är ett stort engagemang känns det som.

För Danny Cooltmoore personligen, eller Dan Henriksson, är det lite av en comeback på scenen. Även om den nu har pågått ett tag.

Resan tillbaka har inte varit spikrak och självklar sedan han slutade spela 1994, då med bandet Shoot Man Shoot.

Pressen blev helt enkelt för stor.

– Då hade jag scenskräck, prestationsångest och det ena med det andra. När Jops fyllde ett år var vi där och spelade, jag hade inga nerver, spydde som en gris innan och var darrig på scenen. Vi körde 40 minuter, klev av och jag spydde igen. Då bestämde jag att jag aldrig mer skulle spela.

Under comebacken har han inledningsvis medvetet gått lite under radarn. Fram till nu. All den tidigare ångesten från yngre år är också som bortblåst.

– Det var då, nu har jag inga problem alls. På den tiden var man så styrd, vi var ett pop/rock-band och låtarna skulle vara stöpta i en form. Du kunde inte göra något annat. All prestige är liksom borta, nu gör man som man vill och skiter i resten. Blir det en visa så blir det en visa, blir det en barnlåt så blir det en barnlåt, säger Danny Cooltmoore.

Vart kommer namnet Danny Cooltmoore från?

– När Dan Henriksson slutade spela och aldrig mer skulle spela så fortsatte jag ju att göra låtar, dem lade jag i en liten låda som jag hade på en pall i vardagsrummet. Sedan tänkte jag att den där lådan måste ju heta någonting, men den kunde ju inte heta Dan Henrikssons låtar, för han hade ju lagt av. Så då började en lång bearbetningsprocess vad jag skulle skriva på den där lådan. Längst upp på lådan stod det Kenny Baltimore, sedan har det förvrängts. Men det var där det började.

För många är det nog ändå inte främst för musiken som Dan Henriksson är ett känt ansikte, utan mer för att ha startat innebandyklubben Klockarbergets BK, tiden i Selånger Bandy och Granlo BK. Bland annat.

– Jag är pappa till Giffen också, tillsammans med Håkan Huljegård. Och så har vi ju Drakbåtsfestivalen, säger han.

Du har många strängar på din lyra...

– Ja, man får hoppas att det är sista strängen och att den håller (skratt).

– Men det var musiken jag började med en gång i tiden, nu har jag bara gått varvet runt.

Har du någon relation till Sundsvall Hockey?

– Inte annat än att jag tittat på 1–2 matcher per år, samma som med Giffarna. Timrå har jag sett tre matcher, de har förlorat alla tre.

Genomgående i hans låtar är temat Sundsvall.

– Jag skulle aldrig kunnat åka ner till Rögle och göra en låt åt dem, det måste finnas en känsla och Sundsvall Hockey är det, liksom Giffarna och Selånger. Och staden skriver jag ju en hel del låtar om.

Du värnar staden och där passar Sundsvall Hockey in?

– Både och. Tittar man bakåt så har jag alltid hållit på Sundsvall Hockey, aldrig Timrå till exempel. Jag förstår att man åker över ibland för att titta på någon match i en högre serie. Men jag har svårt att förstå att så många är sådana Timråiter när vi har ett eget lag som ju också låg ganska högt tidigare.