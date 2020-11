Möt Sveriges drottningar bakom glittriga fasader – kunglig, modern eller bara vanlig

Att det blir en ändring ser idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen till i sin nyutkomna bok ”Svenska drottningar - I blickfånget från Vasatiden till idag”. I boken sätter hon fokus på drottningen bakom fasaden av skimrande klänningar, juveler och tjusiga håruppsättningar. Fram träder kvinnan som arbetar hårt för att uppfylla alla de krav som ställs på henne.

Karin Tegenborg Falkdalen ville ta reda på vad det innebar att vara drottning, att alltid stå i centrum för allas blickar och leva upp till krav och höga förväntningar.

Under 1500-talet var idealet att kungen ansvarade för regering och försvar och var en manlig, modig och sträng men välvillig far för sitt folk. Drottningens roll var att vaka över moral, vara from och mild och en kärleksfull mor för folket.

Den viktigaste uppgiften för drottningen var att säkra monarkin genom att föda en arvinge

Drottningidealet förändrades under åren, och varje drottning var drottning i sin tid. Den ideala drottningen skulle också vara representant och politisk partner vid kungens sida men i boken får man också läsa om drottningar som tvingats göra stora personliga uppoffringar medan andra har haft både makt och inflytande.

Den viktigaste uppgiften för drottningen var att säkra monarkin genom att föda en arvinge.

De blivande drottningarna fanns bland de europeiska furste- och kungahusen där deras uppfostran inriktats på ett passande gifte. Flickorna skulle vara vackra, bildade, plikttrogna och unga.

Svenska kungahuset skickade iväg sändebud för att hitta en lämplig prinsessa. Kung Karl XIV Johan gav sin son Oscar en lista med fyra namn att välja ifrån.

Han valde Josefina av Leuchtenberg. Hon beskrevs som ”en bländande skönhet och ljuv sagoprinsessa” när hon anlände till Sverige 1823, endast 16 år gammal. Både Josefina och Oscar talade om lyckan att få gifta sig med varandra.

De fick en son och fyra döttrar. Båda hade franska som modersmål, men talade svenska med varandra privat och var noga med att lära sina barn svenska.

Oscar I tillträdde som kung 1844. Under åren hade han stort stöd av sin drottning Josefina, vars nätverk och släktband var viktiga i de storpolitiska konflikterna. Kungaparet ville reformera samhället. Fångvård och fattigvård förbättrades och kvinnans ställning stärktes.

Drottning Josefina deltog i det offentliga livet genom social verksamhet. Hon jobbade hårt för att fattiga mödrar och deras barn skulle få det bättre. På initiativ av Josefina inrättades två äldreboenden, Josephinahemmet och Konung Oscar I:s minne. Hon verkade även för ökad religionsfrihet i Sverige. Hon var själv katolik, vilket var det enda som hennes samtid var skeptisk till.

Josefina ansåg sig vara en modern drottning – men när hennes son Karl blev kär i en av hovdamerna reagerade hon snabbt och skickade iväg hovdamen. Istället såg hon till att Karl ingick äktenskap med prinsessan Lovisa av Nederländerna.

Karin Tegenborg Falkdalen har stor kunskap om svenska drottningar och andra kungligheter. Hon har tidigare bland annat skrivit böckerna ”Vasadöttrarna” och ”Vasadrottningen”. I den nya boken har hon valt att presentera drottningarna tematiskt och inte i kronologisk ordning.

”Svenska drottningar” är en omfattande, välskriven och underhållande bok och väcker intresse för historia. Den handlar inte bara om drottningar utan ger också läsaren en inblick i tiden de levde i, ett tidsperspektiv på 500 år, från Katarina av Sachsen-Lauenburg till vår nutida Silvia.

Ida Molander-Johansson

LITTERATUR:

Svenska drottningar – I blickfånget från Vasatiden till idag

Författare: Karin Tegenborg Falkdalen

Förlag: Historiska Media