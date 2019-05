Motorcykelkortege kommer dra fram på E4 i helgen – hoppas bli över 1000 motorcyklar

På Trafikverket skriver man att motorcykelkortegen kan påverka trafiken på E4 mellan 11.30 och 13.15 på lördag. Motorcyklarna kommer att förflytta sig från Timrå industriområde via E4 mot Sundsvall över Sundsvallsbron. Därefter åker kortegen in mot centrala Sundsvall via Landsvägsallén och Storgatan – för att avslutas på torget.

''Säg till alla du känner att bron är ett perfekt ställe för att se alla motorcyklar'', skriver SMCC på sin webbplats och att man hoppas på att över 1000 motorcyklar ansluter till kortegen.

Trafik som ska ut på E4 södergående stoppas längs med sträckan och omkörning av kortegen kommer inte att tillåtas.