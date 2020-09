Musik och glass när Timrå firar sina företagare: "Fantastiskt roligt men också välförtjänt"

Under onsdagen presenterade Svenskt Näringsliv sin lista över företagsklimatet i landets kommuner. Rankningen visar att Timrå för tionde året i rad ligger på topp i Västernorrland och dessutom intar platsen som etta i Norrland när det gäller kommunens företagsklimat. Något som man tycker är värt att fira och på näringslivskontoret knäcktes idén om hur.

– Det var Christina hos oss som kom på det och sedan satt vi i teamet på näringslivskontoret och brainstormade om hur vi skulle utveckla det, säger Christian Söderberg, näringslivschef.

Jag är otroligt stolt

Det resulterar i att man under torsdagen kör runt till företagarna i kommunen och bjuder på sång, musik och glass till alla som vill ha. De lokala nöjesparet Anna och Martin Hanning Häggström har tillsammans med dansbandet Black Jack släppt en låt, From Timrå with love. Den låten levererar gruppen från ett lastbilsflak och näringslivschefen själv kommer i glassbilen och serverar olika kylda godsaker. Ett uppdrag han trivs med en dag som denna.

– Jag är otroligt stolt och det är en förmån att få vara med och jobba i den här verksamheten, säger Christian Söderberg.

På plats var även kommunstyrelsens ordförande Stefan Dalin (S). Han är också stolt över företagarna i kommunen. Klättringen på Svenskt Näringslivs rankning tillskriver han också den långsiktiga satsning som gjorts i kommunen och där har alla dragit sitt strå till stacken.

– Det är fantastiskt roligt men också välförtjänt. Det är ett arbete gjort av oss alla, säger Stefan Dalin.

Det fina resultatet på årets företagsrankning är något som återigen lyfter Timrå kommun, det menar Tony Andersson (M) oppositionsråd, som också fanns med under firandet.

– Det betyder att företagen trivs och vill etablera sig i kommunen och att vi är en plats man vill komma till, säger Tony Andersson.

Timrå placerade sig på 28:e plats i Sverige och med den placeringen är man klart bästa kommun i Västernorrland och även bäst i hela Norrland.