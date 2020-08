Musiken på begravningar förändras: "Det som sjungs på en känd persons bröllop eller begravning blir ofta populärt"

Vilken musik som spelas på begravningar har ändrats genom åren. Ett par av dagens absolut mest populära musikstyckena, Gammal fäbodpsalm och Där rosor aldrig dör, vägrade många kantorer och organister att befatta sig med för 40–50 år sedan.

– Då skulle det vara kyrklig musik, och av de gamla kompositörerna, som Bach och Händel, säger Hans Ringshamre, som driver ett flertal begravningsbyråer, bland annat i Medelpad.

Lyckligtvis är dagens musiker mer öppensinnade, men det finns ändå regelverk att följa när det gäller kyrkliga begravningar, och kanske även ibland praktiska svårigheter, som gör att vissa musikval inte är genomförbara. Ta Ulf Lundells Öppna landskap. En stämningsfull melodi – men vad som sägs i texten kanske man inte tänker på. En textrad lyder "där bränner jag mitt brännvin själv, och kryddar med johannesört".

– Jag kan inte stå i kyrkan och sjunga "där bränner jag mitt brännvin själv". Det är ju olagligt. Men en gång har jag faktiskt sjungit den i kyrkan, då hade jag fått godkänt av prästen, säger Hans Ringshamre.

I slutändan är det kyrkoherden som avgör huruvida musiken är passande eller inte.

Tidigare framfördes all musik under kyrkliga begravningar av kyrkomusiker eller solister. Nu blir det allt vanligare att det spelas cd-musik under begravningar, vilket inte är någon självklarhet vid en kyrklig begravning.

– I en del kyrkor vill man inte att det ska spelas musik från cd under själva begravningsakten, många tycker att det blir för skrikigt. Däremot före, eller efter akten brukar det gå bra, det är upp till varje kyrka hur man gör, säger Hans Ringshamre.

Däremot är det inte tillåtet att spela streamad eller nedladdad musik, utan det måste vara en original-cd eller från ett betalt Itunes-konto. Det beror på upphovsrätten, artisterna måste få betalt för sin musik.

Att anhöriga gärna vill ha cd-musik kan vara en generationsfråga. När en yngre person avlider vill man ofta spela samtida musik på begravningen, kanske med den avlidnas favoritartist.

– Man kan spela mycket på en kyrkorgel, men är det musik med en hel orkester, så kanske man hellre vill spela upp musiken från en skiva, säger Hans Ringshamre.

Sannolikt är det så att musiken som spelas på begravningar kommer att ändras även fortsättningsvis, i och med att en generation försvinner, och en annan tar vid. Det har skett stora förändringar under de drygt 35 år som Hans Ringshamre varit i branschen.

– När äldre begravs är det mer traditionell musik, som Gammal fäbodpsalm. Är det någon yngre eller medelålders som avlidit vill man hellre ha lite modernare kompositörer, säger Hans Ringshamre som har haft begravningar där temat har varit både Queen och Status Quo.

Tio procent av alla begravningar är borgerliga, och vid en borgerlig begravning är man mer fri i musikvalet. Då är det också mer vanligt med musik från cd-skivor.

Om man läser begravningsreferat så återkommer ofta samma musik. Vad är det som gör att en låt blir populär?

– Det som sjungs på en känd persons bröllop eller begravning blir ofta populärt. Likaså musik från tv-serier, och musik som spelas på radio, säger Hans Ringshamre.

Två exempel är Mando Diaos tolkning av "Strövtåg i hembygden" och "Jag och min far" tolkad av Magnus Uggla.

– Sen är ju Håll mitt hjärta väldigt populär, liksom Gabriellas sång, och Tröstevisa. På senare tid har även En säng av rosor, som Darin skrivit tillsammans med Peter Kvint, slagit igenom rejält, säger Hans Ringshamre.