Musikprofilen uppträdde i Las Vegas inför Wallins stormatch: "Slår allt jag fått uppleva som artist"

När den svenska nationalsången skulle framföras inför Otto Wallins match i Las Vegas var det Sundsvallsartisten Joakim Gissberg som framförde den.

– Att få stå där och representera Otto och Sverige inför en match som kommer gå till historieböckerna var helt fantastiskt. Det slår allt jag någonsin fått uppleva som artist, säger Gissberg om uppträdandet.

Han och Patrik Colléns specialskrivna låt till Otto Wallin spelades också upp när Sundsvallsboxaren klev in i ringen.

– Hela Ottos team älskar den och det känns viktigast. Toprank som hostade galan var mäkta imponerade också. Många hör av sig på sociala medier och efter att den spelades i Las Vegas har den pumpats flitigt, säger Gissberg och fortsätter:

– Patrik Collén är det riktiga geniet, en legendar i gamet som stått bakom några av Sveriges absolut största hiphopartister. En ära för både Otto och mig att få ta fram en låt tillsammans med honom.

Vad tycker du om det Otto presterade i ringen?

– Ärligt förväntade jag mig mer av Fury. Otto står upp tolv ronder mot världens bästa boxare i mångas ögon och är på håret från att vinna i sista ronden. Hela arenan började skrika "All in - Wallin" under 30-40 sekunder i sista ronden. Otto höll sig till planen och är en vinnare i alla våras ögon. Varenda människa vi träffat efter matchen hyllar honom till skyarna. Jag tycker han gjorde en helt otrolig insats och kunde inte sitta still en sekund under matchen.