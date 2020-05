My donerar sitt superlånga hår till välgörenhet – för andra gången: "Min hårfärg är ju lite unik"

År 2016 gick My Eriksson in på en frisersalong och klippte av sitt långa hår i stora tofsar. Fyra år senare har nu 21-åriga My gjort samma sak igen.

- För mig är det bara hår, jag bryr mig inte så mycket. Det är bara där och jag gör ingenting speciellt med det. Jag har det mest i en fläta och tar hand om det som vanligt. Mitt hår växer och växer, hade jag inte klippt av det så hade det hunnit växa sig ner till fötterna, skrattar My Eriksson.

Hon tog den senaste hårklippningen med lugn.

Mer imponerad är Mys mamma Angelica Gissberg, som var med både vid den första och andra klipptiden.

- Klart man blir stolt, lika stolt som första gången, säger Angelica Gissberg.

Idén fick My Eriksson för många år sedan under en familjemiddag med sin farbror.

- Min farbror kommenterade mitt hår och sa att "om mitt hår kunde växa så som ditt så skulle jag donera det". Jag antar att det minnet har suttit fast och att det var något som jag sedan ville göra.

My Eriksson har låtit sitt hår växa, och när det har gått nedanför svanken har hon känt att klippningen närmat sig. Att ha långt hår tar mycket tid och energi.

- Det tog en hel dag för mitt hår att torka. Jag tvättade det en gång varannan vecka och höll det i flätor eftersom jag kan inte ha mitt hår utsläppt på jobbet. När jag klippte det var min första tanke att det skulle bli skönt, säger My Eriksson.

My Erikssons långa, rödlätta hår brukar kunna dra uppmärksamhet.

- När jag har haft det utsläppt brukar folk komma fram och säga "wow, vad långt" och ge komplimanger, särskilt äldre personer på stan, berättar My Eriksson.

Hon känner ingen annan som har donerat hår.

- Det är ju bra om fler människor får veta att man kan skänka sitt hår till bättre ändamål. Min hårfärg är ju lite unik så jag tänker att det kanske inte är lika många rödhåriga som donerar som till exempel personer med blont eller brunt hår, säger hon.

My Eriksson är glad över att ordet om donation sprids. Förra gången hon klippte av håret skänkte hon det till en perukmakare, som gjorde medicinska peruker för människor med cancer eller brännskador.

– Den här gången skickade jag till Änglahår, som gör peruker för barn med sjukdomen alopecia och som helt saknar kroppsbehåring. Jag tänkte att om jag fortsätter skänka hår så kan jag variera och skicka till olika, så att fler får, säger My Eriksson.