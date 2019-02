Under tisdagseftermiddagen ringde en man in till polisen och anmälde att han har haft ett inbrott i sin bostad i Nacksta. Enligt honom ska inbrottet ha skett någon gång under dagen.

Bland annat ska pengar och smycken saknas från hans bostad.

En patrull har varit på platsen och genomfört en brottsplatsundersökning och upprättat en anmälan om grov stöld.