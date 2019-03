Notorisk brottsling stal mat och hygienartiklar från Ica i Nacksta: ”Stött på honom åtskilliga gånger”

Under måndagseftermiddagen gick en man in på Ica i Nacksta. Mannen ska ha stulit matvaror och hygienartiklar för ett värde över 2000 kronor. Men butikspersonalen var uppmärksamma och noterade stölden och tillkallade polis. De kände dessutom igen mannen och var därför extra uppmärksamma när de såg att han gick in i butiken.

– Han har varit i butiken förut och stulit, säger Anderz Ohlsson.

Polis kallades till platsen och de grep mannen, som är i 50-årsåldern. Han är ett känt ansikte även för polisen och är känd för att begå stölder.

– Vi har stött på honom åtskilliga gånger. Nu var han villkorligt frigiven, men han fortsatte ändå sin brottsliga bana. Det är en person som hamnat på samhällets utsida, säger Anderz Ohlsson.

Mannen var även påverkad när polisen grep honom. Efter förhör anhölls mannen vid 19-tiden.