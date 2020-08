Najib flydde för nio år sedan – berättar om farliga resan mot Sverige: "Varje dag kändes som den sista i mitt liv"

Sundsvalls Tidning träffar Najib på ett kafé i centrala Ånge. Här bor han sedan 2011 och nu väljer han att berätta om sin svåra väg till Sverige.

Najib Azghari var en av cirka 2 000 invånare i byn Behsud, som ligger väster om huvudstaden Kabul. Najib berättar att hans familj en dag fick oväntat besök av ett par talibaner. Enligt Najib gick de rakt in i huset och mördade pappa Alibash, mitt framför ögonen på den då trettonåriga Najib. Mamma Zahra vågade inte göra motstånd. Inte för att hon var rädd för att dö, utan för att hon tänkte på sina barn.

En vecka senare knackade några män på dörren, enligt Najib. Där stod återigen fyra talibansoldater.

"Vi är här för att ta din son, vi ska rekrytera honom", ska en av talibanerna ha sagt.

"Nej nej, förra veckan dödade ni min man och nu vill ni ta min son. Snälla ta inte min son", berättar Najib att mamma Zahra sade.

Han berättar att talibanerna kom på en lösning. Najib skulle hämtas av talibanerna två dagar senare. När talibanerna gått och dörren stängts ringde Zahra till några släktingar för att berätta vad som hänt. Enligt Najib berättade en familj att det fanns människosmugglare. Zahra ringde till en av alla smugglare, som innan han la på hann säga att det skulle kosta 7 000 dollar.

"Jag vet inte hur jag ska få fram 7 000 dollar. Vi måste sälja nästan allt vi äger", sade Zahra enligt Najib.

En tid senare kom en pickup körande rakt mot huset. Bilen saknade både märken och registreringsskylt.

Pickupen kom allt närmare och två män syntes till, de bar svarta turbaner. Ena mannen ropade att Najib skulle hoppa in. Najib berättar att både han och mamma Zahra pustade ut, samtidigt som de tog farväl av varandra. Var det för några månader eller för alltid?

Najib minns att han blev avsläppt på ett tomt vandrarhem i Ghazni, en regeringskontrollerad provins med närvaro av talibaninsurgenter, söder om Kabul i östra Afghanistan.

Efter ett par dagar var han redo att bege sig mot grannlandet Iran. Nu var han inte själv längre. En grupp flyktingar anslöt och en av flyktingarna fick en mobiltelefon, där smugglarna kunde ha kontakt med gruppen under resan.

– Smugglarna är agenter i ett stort nätverk som liknar en maffia, berättar Najib.

Han återger att det var i början av oktober och att temperaturen hade fallit. På nätterna var det inte mer än fyra grader. Trots det blev de tvingade att gå till fots halva resan. Det hann bli morgon innan en minibuss plockade upp gruppen. Efter bussresan väntade en längre bilresa som avslutades med en lång promenad.

– På nätterna var vi tvungna att gå och på dagarna fick vi vila, det spelade ingen roll hur långt avståndet var, säger Najib.

Det tog en vecka innan de var framme på ett nytt vandrarhem. Han hade klarat den första etappen på sin långa resa in i det okända. Han hade tagit sig från Afghanistan till Iran, olagligt, som han säger, eftersom han inte hade något pass. I skydd av nattmörkret lyckades han undkomma soldaterna i Iran.

Han tar en klunk kaffe och sitter tyst en stund innan han fortsätter:

– En morgon kom två taxibilar och körde oss mot staden Trabzon. Vi fick gå halva vägen. I en hel månad var vi på olika ställen i Turkiet.

Från Istanbul i Turkiet skulle smugglarna ta Najib vidare till Grekland. Men då de grekiska myndigheterna stängt igen landgränsen mellan Turkiet och Grekland tvingades flyktingarna ta stora risker i små båtar över havet.

– De släppte av oss vid ett hav och gav oss fyra gummibåtar, säger han.

Varje vecka drunknar runt hundra migranter i Medelhavet, enligt Röda korset.

– Tänk dig en båt som är gjord för två personer. Vi var sju i den, säger Najib och fortsätter:

– Varje dag kändes som den sista i mitt liv, jag trodde att jag skulle dö under resan. Speciellt under båtresan, men som tur är pågick resan på Medelhavet bara under cirka en timme.

Han berättar att när de hoppar av båten är det tomt och öde. De fortsatte resan med att gå från tidig morgon till sen eftermiddag innan de såg ett hus. De knackade på och bad mannen ringa polisen.

Han tar två djupa andetag innan han berättar om varför de ringde polisen:

– Vi fick ingen hjälp, vi var tvungna att tala om att vi ens existerade. Tre polisbilar dök upp och vi hoppade in i dem. De släppte av oss på ett flyktingläger där vi fick spendera en vecka. Sedan ringde människosmugglaren upp oss och ordnade bussbiljetter till Aten. Där spenderade vi en hel månad i väntan på att få resa vidare.

Nu kom nästa etapp på resan, Österrike. Najib berättar hur två smugglare tryckte in flyktingarna i en lastbil som stod parkerad för att tanka. Med hjälp av fastspända rep kunde de hålla balansen under transporten som pågick under flera timmar. Den luft som Najib och de andra fick kom från små hål i taket. Men efter några timmar blev det för varmt.

Najib fingrar på sin klocka och iakttar visarna under samtalet på caféet i Ånge, innan han fortsätter:

– Vi höll nästan på att dö, vi knackade på väggarna så att lastbilsföraren skulle öppna dörren. Om vi hade åkt en bit till tror jag att vi hade dött. När föraren öppnade dörren sprang alla därifrån, förklarar han.

Föraren hade ingen aning om att det var folk i lastbilen, berättar Najib. De gick flera timmar för att ta sig tillbaka till vandrarhemmet i Aten. När de kom fram berättade de vad som hänt och smugglaren ordnade tågbiljetter till Kozani. Väl där mötte tre taxibilar upp ungdomarna och körde dem till ett nytt vandrarhem.

När mörkret började falla över staden tvingades de vandra vidare. På morgonen mötte en minibuss upp dem längs vägen. De åkte i flera timmar innan de kom fram till Nordmakedonien, där spenderade de en vecka innan de fortsatte sin resa till fots mot Serbien.

Najib tar en klunk kaffe, får något sorgset i blicken och säger:

– I Serbien skulle vi ta ett tåg till Österrike. När vi närmade oss gränsen tog den ungerska polisen oss. Vi hamnade i ett fängelse i Ungern, utan varken mat eller vatten.

Dagen efter flyttades Najib till ett flyktingläger där han fick både kläder och mat. Samma natt kom två taxibilar och plockade upp ungdomarna. Förarna körde till Österrike och ungdomarna blev avsläppta i en park, utan någon information alls.

– Hoppa av nu, skrek föraren på en knackig engelska, berättar Najib.

De hoppade på ett tåg och när en konduktör kom för att se biljetterna blev de tvungna att hoppa av. Och så fick de hålla på i ungefär tre dagar eftersom människosmugglaren inte givit dem pengar. På tre dagar tog Najib och gänget sig från Österrike till Sverige, genom Tyskland och Danmark. När de anlände i Malmö ringde smugglaren.

"Var är ni" frågade han, enligt Najib

"I Malmö", svarade en av flyktingarna.

"Grattis, ni är framme, släng SIM-kortet i soptunnan" ska smugglaren ha sagt innan samtalet bröts.

Najib reser sig upp från stolen för att sträcka på sig. Några tårar rinner nedför hans kind.

– Det var den bästa dagen i mitt liv. Drömmen om att ta sig till Sverige blev sann, efter fem oerhört långa månader, säger han.

Najib har sedan åtta år tillbaka permanent uppehållstillstånd. Han lever och bor i Ånge och jobbar på ett äldreboende i kommunen.

– Min dröm är att hjälpa människor och det är därför jag jobbar på ett äldreboende. Jag vill hjälpa landet som gav mig ett värdigt liv, säger han.