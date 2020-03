Nakna släppte de in publiken i sin bastuvärld: Unik teaterupplevelse i Timrå

"Bastuklubben" bjuder på en mycket speciell teaterupplevelse. Vi sitter ute i mörkret på parkbänkar på torget i Timrå en torsdagskväll i mars. Det blåser lite snålt och vi är extra påklädda för att sitta utomhus en timme.

Vi tittar in genom ett stort fönster i en väl upplyst bastu. Plötsligt kliver tre kvinnor in i bastun. Helt nakna släpper de in oss i deras intima värld. Det är en ovanlig situation. Vi är inte riktigt förberedda. Får vi verkligen vara med?

Men det känns avspänt och befriande. Skådespelarna bastar på riktigt. Vatten stänks och ångan stiger. Då och då torkar aktörerna strategiskt bort lite ånga på rutan så att vi ska kunna se bättre.

Vi lär känna Sanna, Gunnel och Rita. En trio som känner varandra väl och ofta bastar tillsammans. De befinner sig i var sin fas av livet.

Sanna (Sara Gallardo) är yngst, cirka 35 år. Hon har frågor till de äldre vännerna. De delar med sig av sin erfarenhet. Sanna vill kanske ha ett barn till och funderar på att sluta med P-piller. Bör pojkvännen få veta om det?

Rita (Mia Westin) snart 50 år gissningsvis, är nöjd med den betydligt yngre partner hon skaffat sig. Hon är lite bekymrad över vad omgivningen ska tycka. Gunnel (Anna Söderling) ska snart sluta sitt jobb inom vården för att gå i pension.

Det är tre väldigt vanliga människor med väldigt vanliga kroppar som utlämnande berättar och delar med sig. Det är inga dramatiska berättelser men det är förtroligt och fint. Här finns tid och ett perfekt rum för att verkligen lyssna. Vi ser ett sällsamt systerskap.

Pjäsen varar i 50 minuter. I handlingen går det en tid mellan ett antal bastu-tillfällen och olika händelsetrådar knyts ihop.

Vi på andra sidan rutan tänker inte på att vi sitter lite obekvämt och att det är småkallt och att högtalarljudet blir lite burkigt och något för svagt i bland. Det blir ändå varmt inombords av det som anförtros oss från bastuvärmen.

Vi har varit med om något speciellt och som bara spelas upp vid detta enda tillfälle i vårt län.

Tord Lundgren

Ögonblicksteatern: Bastuklubben

Manus och regi: Johanna Salander

Scenografi och arkitektur: Sara Zetterlund

Kostym: Karin Ågren

Ljusdesign: Jonas Olsson

Medverkande: Sara Gallardo, Anna Söderling och Mia Westin

Scen: Timrå torg

Arrangör: Timrå Riksteaterförening