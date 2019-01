100-tals klagomål mot bredbandsföretag – leder ingen vart: "Kunderna verkar helt oskyddade"

ST har i flera artiklar skrivit om det utbredda missnöjet med bredbandsföretaget IP Only.

Under 2018 fick Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Konsumentverket in 176 anmälningar mot företaget från klagande kunder.

Klagomålen gäller främst de flera år långa väntetiderna för att få bredband, och att företaget sedan kräver upp till 6 900 kronor i ersättning när kunderna till slut inte vill vänta längre och bryta avtalen.

Men de klagande kunderna får lite eller ingen hjälp av myndigheterna mot företaget, och många upplever att de är rättslösa.

Post- och telestyrelsen (PTS) har avvisat anmälningarna med motiveringen att man inte hanterar enskilda ärenden.

Inte heller på Konsumentverket utreder man alla enskilda ärenden.

– Men vi har tagit del av kritiken och för samtal med branschen om villkoren för deras kunder, säger Magnus Karpe på Konsumentverket.

Det låter inte som att ni sätter någon större press på IP Only genom att bara "föra samtal med branschen"?

– Det kanske låter lite uddlöst men vi bedömer det som en bra och effektiv väg, att samtala med företagen och föra ett resonemang med dem, säger Magnus Karpe.

ARN har fått in 90 anmälningar mot IP Only under 2018, men de har ännu inte lett till någon omfattande kritik mot företaget. Flera av anmälningarna i Härnösand har till exempel lagts ner, inte för att de klagande kunderna nödvändigtvis har fel i sak, utan - paradoxalt nog - på grund av de långa väntetiderna.

Det har gått för lång tid

– Det har gått mer än ett år från de att de klagade hos IP Only till att de klagade hos ARN, då måste vi enligt våra regler avvisa ärendena. Det har gått för lång tid, säger Elin Envall på ARN.

Men är det inte just det de klagar på, de årslånga väntetiderna?

– Ja, men det är de här reglerna vi har att rätta oss efter.

IP Onlys kunder hävdar att de bollas runt mellan olika instanser och myndigheter utan att få någon hjälp.

– Vi klagade hos Konsumentverket som hänvisade oss till Telekområdgivarna, bredbandsföretagens egna reklamationsbyrå, som i sin tur bara läste upp lagen för oss. Kunderna verkar helt oskyddade i sådana här fall, säger Lena Johansson och Lars Jangbäck i Härnösand som förgäves väntat på sitt bredband i tre år.

På IP Only försvarar man dock företagets agerande och påpekar att de många anmälningarna sällan leder till kritik mot företaget, vilket borde betyda att man inte heller gör något fel.

– Vi är rikstäckande och finns i nästan 100 kommuner. Är man stor ökar risken för många anmälningar, har Niclas Karnhill på IP Only tidigare sagt till ST.

