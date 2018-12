Topplista: Ge bort årets julklapp i julklapp – här är de begagnade plaggen som säljer bäst i Västernorrland

Om du vill haka på Årets julklapp-trenden finns oftast second hand-butiker att besöka, såsom Röda Korset, Myrorna och diverse loppisar. På nätet finns även auktions- och försäljningssajter, såsom Blocket och Tradera där secondhand-plagg byter ägare varje dag.

Att återvunna plagget utsågs till årets julklapp av HUI Research var inte förvånade, enligt Sofia Hagelin, presschef på Tradera, eftersom årets julklapp ska representera samtiden

– Detta är ett starkt bevis på att vi står inför ett stort skifte i synen på vår konsumtion. Vi är trötta på massproduktionen och vi tänker allt oftare “Behöver jag verkligen köpa nytt, kanske finns det ett begagnat alternativ?” oavsett om det handlar om kläder, inredning eller elektronik, säger Hagelin.

Varje dag byter drygt 4 400 secondhand-plagg garderob via Tradera och försäljningen av secondhand-mode har ökat med 34 procent på tre år. Enligt en Sifo-undersökning som Tradera låtit genomföra har intresset för andrahandsmarknaden för kläder ökat de senaste tre åren. Undersökningen visar att vi handlar främst second hand för att göra ett fynd och spara en slant. Näst vanligaste anledningen är miljön.

– Det är nu attitydförändringen sker. Många svenskar känner alltmer klimatångest och miljöstress. Vi mår illa när vi tänker på den globala klädproduktionen och därför tänker vi allt oftare “Behöver jag verkligen köpa nytt, kanske finns det ett begagnat alternativ?”, säger Hagelin.

Bland kvinnor i åldrarna 18-29 år uppger hela 45 procent att man är mer benägen att i dag handla second hand än för tre år sedan, dubbelt så många som männen inom samma åldersspann.

– Vi på Tradera kan se att andrahandsmarknaden för damkläder har ökat med 14 procent bara under det senaste året och att intresset är enormt. Jag tror att många uppskattar kombinationen av att handla billigare och samtidigt göra en insats för miljön, säger Hagelin.

Ser man till Västernorrland byter drygt 600 secondhand-plagg garderob i Västernorrland via Tradera varje vecka. I vanlig ordning säljs mestadels dam- och barnkläder, men det som har ökat extra mycket senaste året i Västernorrland är kategorier som angränsar till kläder - såsom väskor (plus 16 procent) och designersmycken (plus 8 procent).

- Efter flera år av total dominans på dam- och barnkläder skönjar vi ett trendbrott för accessoarer i Västernorrland. Det kanske är naturligt att man även börjar sälja sina väskor och smycken om man redan säljer vidare sina kläder. Det här är en glädjande utveckling och jättebra för miljön, säger Sofia Hagelin.

Tittar man på vilka plagg som sålts i Västernorrland till högst pris under 2018 bör, eller vill, du kanske ta tillfället i akt och sälja av din päls-, skinn- eller dunjacka.

Här är Topp 10 dyraste damklädesauktionerna på Tradera i Västernorrland 2018:

● Medelpadsdräkt: 3 000 kronor

● Gudrun Sjöden ullkappa: 2 650

● Dunjacka style W Frost DJ från Peak Performance: 2 600

● Peak performance jacka: 2 600

● Peak Performance damjacka: 2 480

● Rodebjer Yara Moon-klänning: 2 080

● Peak Performance dunjacka Frost DJ marinblå dam: 2 070

● Peak performance jacka: 2 060

● Gudrun Sjöden kappa: 2 030

● Hollies Subway: 2 025

Här är topp 10 dyraste herrklädesauktionerna på Tradera i Västernorrland 2018:

● Parajumpers right hand: 5 000 kronor

● Canada Goose Snow Mantra: 4 999

● Taiga Snowhill täckbyxor: 4 000

● Fjällräven expedition dunjacka: 3 000

● Harley Davidson jacka: 3 000

● Klättermusen Froste Jacka och byxa: 2 611

● The North Face jacka: 2 500

● J Lindeberg jacka: 2 260

● MODO Hockey Signerad matchtröja Rosa Bandet: 2 225

● Fjällräven expedition jacka: 2 090